Incidentul s-a petrecut în București, în plină zi, iar scandalul ar fi plecat, conform acesteia, din cauza unui loc de parcare. Tequila a fost acuzată că a parcat pe un loc care nu îi aparținea, iar la o manevră greșită ar fi spart o bucată de pavaj din fața blocului care aparține respectivului afacerist.

De asemenea, Tequila povestește că deși la fața locului au fost martori, nimeni nu a intervenit. Mai mult, aceasta a cerut ajutor ca să sune la 112, după ce afaceristul i-a spart telefonul, de la mai mulți oameni din zonă și nimeni nu a ajutat-o.

Bianca Adam a fost lovită cu un fier de construcții peste mână și la un picior, iar iubitul ei s-a ales cu capul spart.

„Acum câteva zile am fost bătută pe stradă de un dezvoltator. Un dezvoltator imobiliar, un om de la care cumperi apartamente, adică un om serios și sănătos la cap. Mi-a luat câteva zile să trec peste șoc. Lucrurile astea trebuie spuse.

A ieşit, direct, foarte pornit pe noi şi ne-a zis ceva în genul: Nu vezi că mi-aţi rupt marmura, aşa se parchează?....Mi se pare puţin imposibil să fi trecut eu cu maşina pe acolo, dar nici nu spun 100% că n-am fost eu”, spune Bianca Adam.

Tequila povestește cu lacrimi în ochi cum dezvoltatorul i-a luat telefonul din mână în timp ce aceasta filma, iar la puțin timp după l-a aruncat foarte puternic în capul prietenului ei care s-a ales în final cu 3 copci.

„A sarit la bataie. M-a impins, mi-a smuls telefonul din mană, moment in care Brandi l-a prins de umeri sau de maini nici nu stiu era, eu nu mai aveam telefon, moment in care eu am scos spray-ul,el il ataca pe Brandi, am venit si l-am sprayat. Am fugit foarte tare in momentul ala, iar el cu telefonul meu a aruncat foarte puternic in Brandi si i-a spart capul.

Am cerut ajutor si absolut nimeni nu ma ajuta, eram foarte agitata tipam plangeam, am spus il bate pe prietenul meu va rog sa ma ajutati. Mi-a facut semn să vin, spre acolo spre in spatele blocului gandit. Ma trezesc singura fara telefon, fara cheile de la masină fara cheile de la casa, fara Brandi, ma trezesc cu el, un metru 80 de om, cu un fier de vreo 3 metri de constructii care se pune la bazele blocului, injura si aleargă cu mine spre el si ma loveste cu el in picior da cu toata forta lui, in afara faptului ca am inceput sa urlu după ajutor si să alerg am avut norocul ca am avut reflexul de a sari si a-l bloca cu coapsa si cu mana. M-a lovit cu un fier si ca ma alearga pentru ca eu nu m-am uitat nici 2 secunde in spate pentru ca am crezut ca este pe urmele mele incontinuu doar voiam sa ma ascund. Am o vanataie de 17 cm, mana umflata si vanata”, a mărturisit aceasta.

Fiind într-o stare greu de imaginat, Tequila s-a dus să ceră ajutorul oamenilor care se aflau prin apropiere, dar a fost ignorată și mai mult decât s-ar fi făcut glume pe seama ei fiindcă era îmbrăcată în haine mai puțin comune: „Cu o mască pe faţă şi umflată de plâns, au crezut că sunt un soi de boschetară”.

„Momentul în care eu m-am văzut din nou cu agresorul în faţa poliţiei a fost din nou, încă o următoare traumă. M-a panicat reacţia lui şi a prietenilor lui care m-au ameninţat de faţă cu poliţia”, a mai adăugat aceasta, cu lacrimi în ochi.