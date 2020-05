Ceasul Rolex Day-Date President este un ceas special pentru președinți, care a fost preferat de mai mulți șefi de stat de-a lungul timpului.

Modelul de față a aparținut lui Ion Iliescu și provine din colecția personală a acestuia. Președintele a purtat acest ceas între 1993 și 1995.

Ceasul Rolex Day-Date President este din aur și are un cadran negru, cu diamante dispuse în dreptul indicatorilor orari. De asemenea, are ziua săptămâni în dreptul orei 12 și are dată cu lupă în dreptul orei 3. Brățara cu cataramă este tot din aur.

Ceasul este din aur de 18 karate și cântărește 139 de grame, iar diametrul cadranului este de 36 de milimetri.

Citeste si: Președintele din Madagascar promovează ”ceaiul minune” care te...

Prețul de pornire al Rolexului care i-a aparținut lui Ion Iliescu a fost de 15.000 de euro, iar prețul de listă de 30.000 de euro. Ceasul a fost cumpărat cu 22.000 de euro.