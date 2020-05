Csampar a fost condamnat pentru patru crime, deși a mărturisit șase, iar ulterior a primit o pedeapsă de 99 de ani de închisoare.

După 22 de ani și 5 luni, criminalul a ieșit din pușcărie, deoarece judecătorii care s-au ocupat de caz au considerat că ”a dat dovezi temeinice de îndreptare.” Cu doar câteva zile înainte, un alt magistrat îi respinsese cererea de eliberare, pentru că ”fapta pentru care a fost condamnat reprezintă un pericol social ridicat.”

Prima crimă a comis-o la 20 de ani, când a ucis un om al străzii, a cărui identitate a rămas necunoscută. În 1996, Csampar ucidea un al doilea om al străzii. În libertate, deși era principalul suspect pentru a doua crimă, a ucis o bătrână în noaptea de Revelion dintre 1996 și 1997. Femeia de 85 de ani a murit la spital. Csampar i-a furat mai multe lucruri din casă, printre care carnea din ciorbă.

”E singura de care-mi pare rău. Pentru că nu am vrut să se întâmple asta. N-am vrut s-o omor, am vrut doar să-i iau banii. Mai mult de-atâta, stătusem la ea-n gazdă şi eu am fost nesimţit, fiindcă femeia m-a ajutat cât am stat la ea în gazdă”, declara criminalul cu privire la bătrâna pe care a ucis-o, intervievat pentru cartea ”Viețașii de pe Rahova”, a lui Eugen Istodor, conform libertatea.ro.

A patra victimă a lui Csampar a apărut în aprilie 1997. Acesta, alături de un complice, l-au omorât în bătaie pe un bărbat, în rețeaua de canalizare de sub stadionul Olimpia. Autoritățile au estimat că bătaia încasată de victimă a durat aproximativ 6 ore.

În 2000, Marius Csampar a fost condamnat la detenție pe viață. De atunci și până acum, a făcut anual cereri de revizuire sau de suspendare a executii pedepsei. În data de 20 mai, a găsit clemență din partea judecătorilor Mihaela Popescu și Daniel Zaharia, de la Tribunalul Mehedinți.

Cu toate că Marius Csampar a fost încarcerat în ultimii 20 de ani, acesta are cont de Facebook de aproximativ 8 ani de zile, iar în primul live făcut pe rețeaua socială după ce s-a întors acasă, a transmis deja un mesaj care sugerează că bărbatul nu și-a îndreptate comportamentul.

”Nu e treaba ta dacă am meritat sau nu să mă eliberez (…) Nu mă pun eu la mintea ta şi nici nu mă voi pune vreodată, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ţi faci tu de cap întruna. Vezi-ți de treaba ta, am văzut că ai o familie frumoasă, să-ți trăiască. Bine, asta nu ca o ameninţare, e ca o urare, înțelegi? Și ca un sfat, să-ți vezi de familia ta. Și lasă-i pe alţii să trăiască cum știu şi cum pot”, a afirmat criminalul în serie în live-ul de pe Facebook, adresându-i-se unui comentator de pe YouTube, care și-a exprimat opinia despre eliberarea sa.