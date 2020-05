Din cauza cancerului la colon, Vasile Țurcanu a fost operat în 2016 și a ajuns să trăiască cu o stomă (o deschizătură făcută de un medic chirurg, la nivelul abdomenului pacientului, prin care resturile alimentare vor fi eliminate într-o pungă colectoare).

Pe data de 28 aprilie, Vasile a început să se simtă slăbit, având diaree de câteva zile. Analizele făcute cu puțin timp în urmă nu indicau prezența vreunei infecții.

Soția sa a decis să sune la salvare, deși nu știa dacă este o idee atât de bună.

Asistenta de pe ambulanța care a venit să îl ia pe Vasile de acasă i-a spus femeii că soțul său urmează să fie dus la Spitalul din Săveni, la aproximativ 20km depărtare. Acolo medicii urmau să decidă dacă bărbatul va fi trimis acasă sau dacă va fi dus mai departe.

Când au luat legătura prima dată, Vasile i-a spus soției că l-au oprit la Spitalul din Săveni și i-au pus o perfuzie cu glucoză. La 15 ore de când plecase de acasă bărbatul era internat la Dorohoi, apoi, la doar câteva ore mai târziu, la Botoșani.

„Era un caz depășit, avea o patologie asociată multiplă. La internare, starea lui era bunișoară”, a declarat un medic de la Spitalul Municipal Dorohoi, potrivit romaniatv.ro.

„Miercuri dimineața când l-am sunat era din nou la Dorohoi. Deci toată noaptea aia l-au purtat”, a povestit Florica.

Țurcanu Vasile a avut prezentare la CPU Săveni în ziua de 28.04.2020 de unde a fost dirijat la UPU Spitalul Județean, unde a fost investigat și redirijat la Secția de Boli Infecțioase, după care a fost redirijat la Spitalul Municipal Dorohoi în vederea internării, deoarece Spitalul Județean este Spital COVID-19.

Pe data de 1 mai, Florica a fost sunată de o infirmieră, care a anunțat-o că soțul său a murit.

„M-am pus în genunchi pe jos – spuneți-mi că nu este adevărat! Am ieșit afară și am urlat, am răcnit, am țipat, degeaba, el nu mai este”, a mai povestit femeia.