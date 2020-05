Macel Vela a ținut să precizeze că nu poartă mască, în ciuda faptului că se află într-un spațiu închis, deoarece este singur în birou, iar filmarea este efectuată cu telefonul personal.

„Dragi prieteni,

Sper ca răspunsurile mele de astăzi să vă fie de folos!

Avem nevoie de energie pentru a merge mai departe, sănătate, iubire, armonie în suflete și în case, dar nu în ultimul rând, avem nevoie să ne regăsim cu toții, sănătoși!

Citeste si: Bunică obligată la tribunal să șteargă pozele cu nepoții de pe...

Vă mulțumesc pentru mesajele de încurajare, pentru feedback-ul sincer, dar mai ales pentru că vă doriți într-un număr atât de mare să intrați în contact cu mine.

Dragi sărbătoriți ai acestei zile și nu numai, vă doresc mult bine!

Mulțumesc, încă o dată, Părintele Constantin Necula pentru vorbele pline de har pe care le-am auzit astăzi.

Împreună vom reuși!

Citeste si: Câte persoane poți invita la o petrecere de apartament?

Pe curând!, a fost mesajul care a însoțit filmulețul ministrului pe rețeaua socială”, este mesajul publicat de către Marcel Vela.

Iată câteva întrebări la care a răspuns ministrul:

”Din ce dată se reiau zborurile din Spania către România, și dacă vine băiatul la aeroport cu mașina, trebuie să stea și el în izolare?”

M.V.: Zborurile regulate sunt oprite în această perioadă de alertă. Dar sunt permise zborurile umanitare și zborurile neregulate tip charter. Am aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe, prin care să realizăm aceste zboruri charter către Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite și Turcia, precum și dintre aceste țări spre România.

”Întrebarea are legătură cu deplasarea în afara orașului, dacă nu am nicio proprietate pe numele meu, acestea fiind trecute pe numele părinților, mă pot deplasa cu ajutorului unei copii al actului casei? Țin să precizez că am în acte același nume de familie.”

Citeste si: Poliția Română cumpără un sistem de recunoaştere facială de 4.7...

M.V.: Răspunsul meu este da, evident este o nevoie de a vă lucra terenul părinților, nu trebuie să fie proprietatea pe numele dumneavoastră, dacă aveți actele de proprietate, chiar dacă nu aveați același nume ca și părinții dumneavoastră, orice copie după un act de naștere dovedește că faceți parte din familie.

”Puteți preciza dacă toate reședințele de județ au o zonă metropolitană sau doar cele care au făcut acest lucru oficial?”

M.V.: Noi am hotărât să considerăm zonă metropolitană suprafața de 30 de km în jurul municipiilor. A permite deplasarea în interior, evident dacă suprafața nu depășește granița județului.

”Cât timp se va menține Ordinul privind autoizolarea cetățenilor români veniți din străinătate?”

M.V.: Măsura autoizolării reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente metode de prevenire a răspândirii infecției COVID-19. Precizez că există o probabilitate destul de ridicată ca foarte multe persoane asimtomatice să nu știe și să îi infecteze pe cei dragi. Și să meargă în spații libere, la magazin, la bisercă, neștiind că sunt purtători și în urma renunțării la această izolare există riscul ca pericolul să fie foarte mare în răspândirea virusului.