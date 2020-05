Mai multe persoane s-au adunat în faţa Tribunalului Olt pentru a susţine cele două familii care îl vor întâlni din nou pe cel acuzat de procurori că le-a ucis copilele.

Alături de familiile îndurerate se află persoane care nu au lipsit de la protestele organizate de rudele celor două victime la Caracal şi Bucureşti. Susţinătorii, ca şi familiile fetelor, sunt de părere că dosarul ar trebui strămutat de la Tribunalul Olt.



„Sunt şi eu părinte. M-a impresionat enorm ceea ce s-a întâmplat. Am venit să susţin cele două familii şi să văd ce se-ntâmplă la Tribunalul Olt, unde noi, sindicaliştii de la ALRO Slatina, am trăit pe propria piele multe nedreptăţi. (…) Consider că ar trebui trimis dosarul înapoi la DIICOT Bucureşti pentru completare, întrucât avocaţii celor două familii au spus clar că probele nu sunt concludente. Sunt convins că la început, atunci când a izbucnit scandalul, Luiza şi Alexandra erau în viaţă, dar acum, nu mai ştiu. Probabil grupurile mafiote s-au descotorosit de ele între timp, este părerea mea personală”, a declarat Ion Ion, lider al unui sindicat din cadrul ALRO Slatina.

Bunicul şi bunica Luizei nu şi-au mai putut stăpâni durerea: „Nu mai există niciun Dumnezeu pe pământul ăsta. Dacă exista, fata mea era acum aici, Dumnezeu o apăra. Praful să se-aleagă de ei! Să fiţi şi voi două minute în sufletele noastre! Unde-aţi fost când trebuia să vă faceţi datoria, unde-aţi fost?!”

Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţeanu au fost trimiși în judecată de către procurorii DIICOT pentru sechestrarea, violarea şi uciderea celor două fete, dar şi pentru profanare de cadavre.