Marți seară, Adrian Streinu Cercel a fost întrebat de starea în care se află ÎPS Pimen, iar acesta a spus că este una staționară.

„Beneficiază de confidențialitate maximă și tot ceea ce pot să vă spun este că este staționar. Eforturile noastre sunt maximale”, a declarat Adrian Streinu Cercel.

Acum fix o lună, pe data de 20 aprilie, arhiepiscopul a fost luat cu un elicopter SMURD din Suceava, și a fost dus la INMB în București, unde a fost intubat. Starea lui era una gravă, suferind de complicații pulmonare, provocate de coronavirus.

Sursele medicale spun că ÎPS Pimen a primit trei doze de plasmă hiperimună de la donatori vindecați.

Testamentul de înmormântare al lui ÎPS Pimen

În anul 2019, ÎPS Pimen a acordat un interviu pentru Monitorul de Suceava, în care a lăsat un testament pentru cum și-ar dori să fie înmormântat.

„Sicriul mi l-am pregătit. Este din lariţă. L-am pregătit frumos, m-am aşezat în el, am văzut că încap. Ştergarele le-am pregătit, lumânările le-am pregătit, mai trebuie să fiu pus în sicriu şi băgat în mormânt. Şi-am zis că după ce voi fi băgat în mormânt şi oamenii vor pleca, şi va rămâne doar groparul, să se audă, mai încet, aşa, în surdină, Marşul funebru, de Chopin, Balada lui Ciprian Porumbescu, ceva din Rapsodia lui George Enescu şi un bucium... Sau două buciume. Să fie...

Să cânte aşa, mai în surdină... Pentru că este prea frumoasă Bucovina şi prea frumoase cântecele noastre româneşti. Sunt dumnezeieşti! Şi am zis să fie şi o trăistuţă, în care să pună câteva fotografii cu copii şi adulţi îmbrăcaţi în portul naţional. Aceste imagini nu vor pieri niciodată în faţa lui Dumnezeu! Şi eu când mă voi prezenta în faţa lui Dumnezeu voi spune că aceştia sunt oamenii cu care am trăit şi care m-au ajutat să trăiesc frumos. Pentru că multe am învăţat de la ei, chiar şi de la copii”, a declarat atunci arhiepiscopul.