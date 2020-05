„Normal, fără nicio discuţie şi aş fi total inconştient dacă aş spune că nu mă tem de acest virus. Este atât de periculos şi avem decese. Deja am atins o mie o sută şi ceva de decese. Haideţi să lăsăm prostiile care circulă pe reţelele de socializare, în unele dezbateri care au ieşit din sfera dezbaterilor pragmatice şi ştiinţifice şi au devenit, unele dintre ele, dezbateri de batjocură. Dacă aveam situaţia pe care a avut-o Italia am fi îndrăznit o secundă să spunem că se exagerează? Dacă în România totuşi am evitat o situaţie care este dramatică (…) acum am ajuns în momentul în care ne batem joc de ce s-a făcut. (…) Dacă ar veni un val nou şi să înceapă să crească numărul cazurilor cred că nouă, ca autorităţi, ne va fi mult mai greu să gestionăm situaţia pentru că s-a implantat în conştientul unei părţi a populaţiei că aici a fost o cacealma”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a povestit că a fost sunat de diverse persoane care i-au spus că nu sunt de acord să li se ia temperatura.

„Nu e normal ca dacă persoana are febră să nu intre şi să meargă, mai bine, să se consulte la un medic?”, a mai spus Arafat, potrivit g4media.ro.

Acesta a spus că există chiar și grupuri organizate care fac „bășcălie” de măsurile impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus.