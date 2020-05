Reprezentanţii Asociaţiei „Casa lui Patrocle” au scris pe Facebook că cei doi câini aveau zgărzile la gât. Animalele au fost legate şi înecate într-un iaz din Pătrăuţi.

„Avem nevoie de voi, si de sprijinul unei intregi comunitati ca sa deslusim si sa intelegem aceasta poveste macabra. Cateva ipoteze exista, insa acum urgent si prioritar este ca cineva dintre voi sa recunoasca acesti caini, si sa stim pe ce pista sa mergem si noi, si Politia.

Doi caini cu zgarzi la gat legati si innecati intr-un iaz din Patrauti. Unul legat si cu lantul, iar celalalt cu o șufa. Cainele negru a fost gasit impachetat intr-un rucsac negru, celalalt intr-un sac de rafie. Deasupra bagajelor era pus un palet, iar peste palet bucati de calaburi. Omul care a descoperit aceasta grozavie locuieste in Suceava, insa pe malul iazului din Patrauti are casa in constructie.

Primul caine, mascul, cel negru, are mult peste zece ani, si doar caninii ramasi in gura. Iar daca si-a petrecut o viata de caine in lant, trebuie ca cineva sa-l recunoasca. Un vecin, un prieten de-al proprietarului. Cealalta alba este o catea mare si frumoasa. Si mai tanara.

Povestea de groaza este cu atat mai ciudata, cu cat in sacul de rafie unde era bagat batranul am gasit mai multe haine de dama - rochii, fuste si un rucsac. Iar inafara faptului ca erau ude si murdare de mâl, la prima vedere erau lucruri bune. Iar de-aici se ridica si ipotezele contradictorii.

I-a ucis proprietarul?

Sau a fost calcat de hoti care i-au ucis cainii, au furat, si-au aruncat ce nu le-a trebuit?! Daca i-a ucis proprietarul, de ce-ar fi bagat si hainele? Sau de ce atata deranj sa-i care pana aici, sa-si mascheze crima cu un palet si calaburi, cand le putea face capatul mai simplu, si sa-i arunce in alta parte? Pe de alta parte, mai exista un detaliu important pe care l-am aflat aseara. Cu cateva luni in urma cainele negru a fost gasit tot aici in zona legat cu lantul de un copac, cativa copii l-au eliberat, iar el probabil s-a intors tot acasa. In cazul acesta vina merge tot spre proprietar, care, satul de caini - si-a facut acum treaba pana la capat.

Este incredibil, inadmisibil si strigator la cer! Iar dezumanizarea nu-si mai cunoaste limitele! Criminali de animale cu sange rece, sadism si scenarii bine puse la punct, sunt liberi pe strazi si traiesc alaturi de noi intr-o comunitate. Oamenii astia au devieri comportamentale, familii, poate si copii, si totusi continua sa ne fie cunostinte, vecini, colegi de munca, rude, iar noi traim alaturi de ei intr-o stare de normalitate. Daca continuam sa inchidem ochii si gura, vor continua si ei.

Oamenii astia reprezinta un real pericol social si trebuie identificati urgent. Iar daca acum au ucis niste caini amarati, maine pot da in cap unui om, iar mintile lor bolnave si odihnite coc scenarii parca rupte dintr-un Twin Peaks romanesc.

Politia s-a implicat exact asa cum trebuie.

Multumim Ionut Epureanu pentru promptitudine! Urma sa vina un medic veterinar, si sa se transporte cadavrele catre ANSVSA.

Prin toate demersurile intreprinse in ultima perioada, si prin sprijinul neconditionat al autoritatilor, am reusit sa facem si un pas inainte. In sensul ca prezenta Politiei in cazul unui animal suspect de o moarte violenta - nu mai reprezinta o imagine rupta din filme facute in tarile civilizate - ci o stare de normalitate.

Iar criminalii de animale sa vada, sa caste bine ochii si urechile, sa se gandeasca de doua ori inainte sa curme o viata, si sa afle ca suntem si noi prin zona.

Avem nevoie de voi!

Patrauti nu este vreo metropola, ci un sat! Cineva trebuie sa stie ceva!

Daca recunoasteti cainii, daca aveti vreo informatie care ne poate ajuta in acesta ancheta, rugam sa ne trimitei un mesaj pe pagina. Iar daca este nevoie, va promitem sa ramaneti sub protectia anonimatului.

⚠️ Iar mai mult ca niciodata, va rugam distribuiti! Este urgent ca informatia sa circule, si sa pornim de la o informatie concreta!”, este apelul postat de către asociație pe Facebook.