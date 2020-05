La Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, un fost proprietar al unei firme de pompe funebre a devenit manager al instituției.

Marius Ghineț a fost pus șef la SJU Piatra Neamț, dar asta pare să-i nemulțumească pe mulți din județi. Chiar și Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean, contestă decizia.

”Sunt absolut şocat cum într-o situaţie de criză pandemică PNL Neamţ a numit un patron al unei firme de pompe funebre, manager la spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. Dintotdeauna am avut bănuiala că liberalii nemţeni vor să îngroape sistemul de sănătate dar nu mă aşteptam să găsească chiar pe cineva cu experienţă în domeniu”, a scris Ionel Arsene într-un mesaj pe Facebook.

Pe de altă parte, Marius Ghineț consideră că experiența de business, de mai bine de două decenii, este cea care l-a recomandat pentru noul post pe care îl ocupă. În plus, subliniază că nu poate fi vorba de un conflict de interese, deoarece firma pe care o deține nu are contract cu spitalul respectiv.

”Pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic, deţin o societate de pompe funebre de vreo 15-20 de ani, când a fost înfiinţată această societate nu eram în politică, nu eram în administraţia publică, este o afacere de familie care va merge în continuare, nici nu cred că ar fi trebuit luată în calcul această treabă. Eu sunt economist de 11 ani, ca şi abilităţi mi-am manageriat propriile firme de 20 şi ceva de ani, am avut şi alte societăţi, niciuna nu a dat faliment. Firma de pompe funebre pe care o am nu are contract cu spitalul, este o firmă de pompe funebre cum sunt 11 în Piatra Neamţ”, declară Ghineț, ajuns manager de spital.

Acesta spune că nu va lucra singur, ci că are alături o echipă de cel puțin 10 oameni, alături de care va lua decizii: ”Din experienţa mea de business de 20 de ani, unii au considerat că sunt potrivit pentru a ajunge la conducerea acestui spital, vin cu o echipă puternică lâgă mine şi cu oameni cu foarte multă experienţă. Vom fi cel puţin 10 oameni care vom lua decizii împreună”

Ghineț a fost numit în funcție prin decizia din 15 mai a lui Nelu Tătaru, ministrul Sănătății.