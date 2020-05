Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, a declarat, vineri, în cadrul unei emisiuni televizate, că prin solicitarea acestei acțiuni se raportează exclusiv la „nelegalitatea stării de detenție”.

„Cererea a fost depusa initial la Tribunalul Bucuresti care si-a declinat competenta in favoarea Inaltei Curti. Ieri, ICCJ a decis declinarea tot in favoarea Tribunalului Bucuresti. Noi am mentionat in mod clar si cer ca nu atacam legalitatea si temeinicia sentintei penale prin care dl Dragnea a fost condamnat si isi executa acum pedeapsa. Se pare ca ICCJ a inteles exact din moment ce a admis aceasta exceptie. Noi ne raportam doar la nelegalitatea starii de detentie, urmare a aparitiei in octombrie 2019 a decizie CCR 417, despre asta este vorba in cerere de Habeas Corpus. Se intemeiaza pe dispozitii internationale si nu are corespondent in dreptul roman”, a explicat Teodosiu, citată de stiripesurse.ro