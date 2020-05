„De ce vrem să riscăm? Dacă totuși am trecut prin această situație, și am văzut ce se întâmplă în alte părți și am luat măsurile devreme, fără să criticăm nicio țară... Vrem să ne înecăm la mal.

Adică nu mai respectăm nimic, că poate, poate, ne întoarcem la mijlocul lacului sau stăm și spunem că uite, dacă nu s-a întâmplat nimic, noi am fost într-o forma sau alta proști, retardați pentru că am respectat regulile. Nu! Faptul că am respectat regulile ne-a dus la rezultatul de acum”, a explicat acesta la Antena3