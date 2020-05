„Noi avem toată deschiderea să colaborăm și am trimis mai multe adrese, mai multe semnale, atât în spațiul public, cât și prin înscrisuri. Avem toată deschiderea să colaborăm, să contribuim și să ne coordonăm cu autoritatea centrală. Sub nicio formă nu vrem noi să ieșim în evidență, vrem să sprijinim populația, nu suntem în competiție cu nimeni. Ce se va întâmpla în București este un lucru absolut normal și sunt convinsă că se va replica și de către alte Consilii Județene, pentru că nu are Ministerul Sănătății capacitate, în acest moment, să acopere întreaga țară. Nu o spun cu malițiozitate, departe de mine gândul, dar sprijinul autorităților locale este normal, firesc.

Autoritatea locală are autonomie. De asemenea, are prerogative cuprinse în Codul Administrativ și avem capacitate să facem această testare, recomandată pe plan internațional și recomandată de OMS, deci nu facem altceva decât într-un cadrul internațional. Ca să înțeleagă toți telespectatorii: vom merge în paralel cu 2 tipuri de testări. Testarea eșantionată, cu eșantionul realizat de Institutul pentru Sănătate Publică, care va reprezenta un studiu științific, testele de anticorpi, care vor devoala pentru noi toți cum a circulat virusul în municipiul București pe perioada celor 2 luni de pandemie până în prezent. Persoanele care au trecut deja prin infecție, acestea fiind deja alese și selectate de către specialiștii INSP, iar primăriile de Sector vor transmite o scrisoare de invitare la testare. Testul de anticorpi este foarte simplu: o picătură de sânge din buricul degetului. Vom trimite toate aceste informații obținute laMinisterul Sănătății, la INSP, la DSP, la toate autoritățile statului, tocmai pentru a folosi rezultatul acestui screening în București, pe 10.500 de persoane, pentru a lua cele mai bune măsuri de relaxare.

În paralel, se va desfășura și proiectul votat, luni, în CGMB, în care vom testa 11.000 de bucureșteni care înscriu volutar în platforma lansată de Primăria Capitalei. Îi vom testa cu teste de tip antigen, deci nu rapide, nu cele contestate sau contestabile, care dau erori. Vor fi teste PCR, care dau rezultatele în câteva ore. Se va recolta un exudat nazal, nedureros, foarte puțin deranjant. De asemenea, toate aceste rezultate le vom transmite către Ministerul Sănătății, INSP, DSP. Practic, vom avea o imagine atât a circulației virusului în București, cât și asupra gradului de infectare al cetățenilor din București. În baza acestor date vom putea lua cele mai bune măsuri”, a declarat aceasta la TVR, în cadrul emisiunii „România9”.