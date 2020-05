„Nu sunt expert în educație. Nici nu există astfel de diplome... În schimb, sunt profesor de matematică de 35 de ani, din care aproape 12 am fost director de școală. Am predat și la sat și la oraș, și la gimnaziu și la liceu. Am un master în psihologie organizațională și am participat la numeroase cursuri internaționale având ca obiect educația. Aș vrea să pun și eu aici câteva puncte de vedere vis-a-vis de reluarea cursurilor după ieșirea din starea de urgență:

1. Reluarea cursurilor în unitățile de învățământ nu se poate face mai devreme de luna septembrie, și atunci, cu prudență. Motivul? Protecția elevilor, a familiilor lor și a cadrelor didactice. Școlile pot asigura igiena corespunzătoare a spațiilor, în cele mai multe cazuri. Măști? Zilnic, pentru toată lumea, mă îndoiesc că pot asigura... Și chiar dacă ar fi posibil: copiii, mai ales cei mici, vor să se atingă, vor să te atingă. Aleargă, se joacă împreună. Nu poți să-i strunești, orice ai face! Să nu-mi spuneți că vor alerga cu masca pe figură... Un singur copil transmițător, poate aduce boala în familiile altor câteva sute, la părinți, la bunici. O poate transmite și cadrelor didactice. Astfel, în doar câteva zile, obținem o țară de infectați, cu lucrurile scăpate de sub control!

2. Finalizarea anului școlar se poate face ușor, ca excepție: mediile pe semestrul II se încheie cu o notă, cu două, fără teză. Acolo unde elevul nu are nici o notă, se poate dubla media pe primul semestru sau se poate găsi o formulă viabilă.

3. Examenele de evaluare Națională sau Bacalaureat trebuie suspendate în acest an. Media de admitere se poate lua media ultimilor 4 ani.

4. Predarea conținuturilor.

Școala online este bună. Bună ca să țină copiii ocupați pe timpul pandemiei și pentru ca să-i încurajăm să continue învățarea. Să le arătăm că ne pasă! Dar este ea, oare, eficientă? Am ținut lecții digitale cu elevii și înainte. Am creat în acest sens blogul de resurse https://webmatematics.wordpress.com și pagina de facebook https://facebook.com/webmatematics. Ca să poți ține o lecție de calitate online, trebuie să o pregătești 2-3 zile. Și tot nu poți fi sigur că ajunge acolo unde trebuie. Personal, consider că lecțiile digitale sunt doar un adjuvant pentru lecțiile clasice. O completare, pentru mai buna înțelegere a lucrurilor. Blended-learning. Câți dintre profesori pot ține lecții de calitate online? Cu feedback, cu tot? Câți elevi au infrastructura pentru a participa la acestea? Nu cumva există o mare discriminare aici? Câți elevi participă la lecții, chiar dacă au infrastructura necesară? Chiar dacă ordinul de ministru instituie obligații, pentru cadrele didactice, pentru părinți, pentru elevi, nu spune ce se întâmplă în caz contrar! În timpul comunismului, mergeam cu elevii în practică agricolă cam 2 luni. Noi, profesorii, puteam să restructurăm materia în așa fel încât să parcurgem cu bine, eficient, toate conținuturile. Eu însumi sunt produsul unui astfel de învățământ! Iată că putem face și acum asta: în noul an școlar, putem relua conținuturile care nu au fost predate acum! Mai ales că avem 25% ore la dispoziția profesorului. Va fi ceva mai dificil, dar nu imposibil! Am încredere că se poate!

5. Acesta este un punct de vedere personal. Se poate completa și cu alte idei. M-aș bucura să ajungă și la minister și la guvern. Stimați părinți! Sănătatea copiilor e mai presus de orice! Luptați pentru asta. Conținuturile școlare se pot recupera. Viața și sănătatea, NU!”, explică profesorul de matematică, Radu Prisacaru.