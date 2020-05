Reporterii de la bzi.ro au mers din nou în vizită la Agafia Teofan și au discutat cu femeia despre moartea soțului său.

În mod curios, femeia nu pare foarte afectată de decesul bărbatului, ba am putea spune că e chiar fericită în prezent.

Agafia și-a început noul interviu într-un mod inedit, afirmând că bărbatul săui ”a murit ca un cărăbuș de mai” și că ea l-a găsit ”cu mâinile și cu picioarele în sus.”

”Ce să mai zic acum? A murit ca un cărăbuș de mai. Cu mâinile și picioarele în sus… Asta este… Bine că s-a dus, că tare am mai tras multe cu el…” a mai afirmat femeia. Având în vedere remarca sa, probabil că e mai ușor de înțeles de ce aceasta e bucuroasă că a rămas singură.

Aceasta spune că i-a făcut rânduielile creștinești de înmormântare soțului: ”L-am dus la groapă așa cum se duce. Întâi a fost la IML, apoi l-am adus direct la groapă. Poate am făcut cam mult, dar o să-i facem cruce și ce mai e și gata. Asta a fost cu cărăbușii de mai. El a fost al patrulea. S-a terminat.”

În ceea ce privește consumul de spirt la nivel comunal, lucrurile par clare. O bună parte dintre consumatorii de alcool din comună au încercat cel puțin o dată și spirtul, iar unii se declară mari amatori ai acestei băuturi.

”Spirt medicinal am băut căt curge pe Siret…ce să am, n-am avut nimic. Am mâncat și am muncit. Și eu înainte să moară Alexe ( soțul Agafiei- n.r.) am băut la un vecin ceva tărie. Nu m-am simțit prea bine și cred că era ceva acolo, dar am muncit și n-am avut nimic până la urmă. Spirtul n-are ce să-ți facă dacă e bun… Îl faci în două cu apă și iese de vreo 35 de grade”, spune o rudă de-a Agafiei Teofan.

Văduva: Eu am scăpat. Beau și eu, dar numai Mona

Agafia Teofan recunoaște că este consumatoare de alcool și chiar de spirt, la fel ca soțul său. Din fericire pentru ea, însă, în ziua fatidică a preferat să bea vin și nu s-a alăturat bărbatului.

”El a băut spirt în ziua aia…Sante…nu Mona. De când e cu boala asta în țară, Mona s-a terminat. Nu mai este la magazin, gata. În sat au adus ceva, «Sante» parcă scria pe sticlă. De ăla a băut soțul. Eu în ziua aia am băut vin. M-am dus la magazin și pe el l-am lăsat acasă. Am băut vin și după m-am culcat în porumbar. Cât am dormit eu, el a murit”, a declarat femeia.