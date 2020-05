„Azi noapte, la emisiunea Sinteza Zilei, am explicat ce impact are decizia cu neconstituionalitatea amenzilor date pe nerespectearea masurilor impuse in cazul COVID-19. Am spus clar ca nu discut si nu comentez decizia in sine, insa este normal sa semnalez ca lipsa unor unelte care sa descurajeze pe cei care nu vor sa respecte regulile, in mijlocul unei batalii in care respectarea regulilor este o conditie fundamentala pentru a preveni o catastrofa de sanatate publica de mari proportii, devine o problema majora”, a scris Raed Arafat.

Secretarul de stat susține că este absolut normal să se ia orice măsură posibilă pentru apărarea vieții cetățenilor, dar și a angajaților din sistemul sanitar.

Arafat consideră că este extrem de important să nu pierdem ceea ce am câștigat în ultimele două luni, iar în loc să scadă numărul cazurilor și deceselor, să crească semnificativ.

„De aceea devine necesară o relaxare graduală cu reguli și cu evaluări periodice pentru a evita ca situația să scape de sub control. Așa că din respect pentru majoritatea care respectă regulile și fac tot posibilul să se protejeze și să protejeze pe semenii lor, trebuie să avem și mijloacele prin care putem lua măsuri împotriva celor care nu vor să respecte regulile punând viață majorității în pericol”, a mai precizat Raed Arafat.

Secretarul de stat consideră că amenzile sunt măsuri eficiente care pot descuraja pe cei care nu vor să respecte regulile și îi pun pe alții în pericol.

„Faptul că virusul pare inocent pentru majoritatea care se infectează cu el, aceștia rămânând cu simptome ușoare sau chiar asimptomatice, nu schimbă și faptul că virusul este un ucigaș care cauzează afecțiuni complexe și uneori fatale pentru o parte din populație pe care suntem obligați să o protejăm.

Sper că postarea mea să clarifice punctul meu de vedere fiind, în poziția în care mă aflu, una din persoanele care nu are voie, sub nicio formă, să fie optimistă la acest moment și să spună că totul va fi bine!”, a scris pe Facebook Raed Arafat.

CCR a declarat neconstitușionale amenzile date celor care au încălcat starea de urgență

Curtea Constituțională a aprobat sesizarea făcută de Avocatul Poporului referitoare la amenzile date pe perioada stării de urgență. Astfel, CCR a declarat declarat neconstituțională Ordonanța de Urgență 34/2020, prin care au fost majorate amenzile date pentru încălcarea ordonanțelor militare.

Judecători CCR susțin că actul normativ prin care au fost instituite aceste amenzi a fost prea general și că nu au existat criterii clare care să impună cuantumul amenzilor. Decizia a fost lăsată la latitudinea polițiștilor care au stabilit arbitrar valoarea amenzilor.

Cuantumul acestor amenzi a fost o altă problemă identificată de judecatorii CCR. Vorbim despre amenzi cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei într-o țară cu pensie medie de 1.200 lei și un salariu mediu de puțin peste 3.000 de lei.