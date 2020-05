Ministrul a specificat că, în luna aprilie, s-a alocat o sumă de 11 miliarde de lei pentru asistenta sociala care include si pensiile.

„Cheltuielile pe care le avem la buget, in special in sanatate, sunt mult prea mari. In acest moment, lucrurile arata ok dar nu am trecut peste hop”, a declarat oficialul.

De asemenea, premierul Ludovic Orban a anunţat, luni seara, că pensiile românilor se vor majora din toamnă, dar nu a precizat o sumă exactă, acest lucru urmând să fie stabilit în urma unei analize şi în funcţie de evoluţia economiei româneşti, precum şi a încasărilor bugetare.

„Despre pensii am să dau un răspuns clar. Ne dorim creşterea pensiilor, vom creşte pensiile, ăsta e obiectivul nostru, noi am prevăzut sumele de bani. Pe de altă parte, trebuie să facem o analiză foarte riguroasă a contextului economic, a evoluţiei economiei româneşti, a încasărilor bugetare. După primul semestru, după primele şase luni, Ministerul Finanţelor are obligaţia să facă raportul privind evoluţia economiei şi bugetului din România şi pe baza datelor respective vom lua toate deciziile şi le vom anunţa public”, a spus Orban, citat de mediafax.ro