Agafia Teofan recunoaște că este consumatoare de alcool și chiar de spirt, la fel ca soțul său. Din fericire pentru ea, însă, în ziua fatidică a preferat să bea vin și nu s-a alăturat bărbatului.

”El a băut spirt în ziua aia…Sante…nu Mona. De când e cu boala asta în țară, Mona s-a terminat. Nu mai este la magazin, gata. În sat au adus ceva, «Sante» parcă scria pe sticlă. De ăla a băut soțul. Eu în ziua aia am băut vin. M-am dus la magazin și pe el l-am lăsat acasă. Am băut vin și după m-am culcat în porumbar. Cât am dormit eu, el a murit”, a declarat femeia pentru bzi.ro.

Deși, în general, consumul de alcool sanitar e un subiect tabu, fenomenul e mult mai răspândit decât ai putea crede, mai ales în rândul oamenilor cu posibilități materiale reduse.

Femeia știe că băutul spirtului nu este potrivit, însă se arată nemulțumită de alte variante de băuturi: ”Ce să spun, nu trebuie să bei spirt, dar votca e apă chioară, romul colorant, spirtul e bun. Bei un pahar și pleci la muncă. Eu dacă beau, beau numai Mona.” Această fidelitate pentru brand, chiar dacă poate suna amuzant, e ceea ce i-a salvat femeii viața.

Agafia Teofan a vorbit cu reporterii și despre ce a făcut și ce nu a făcut, în general, când a consumat spirt: ”Eu am scăpat. Puteam să beau și eu atunci… N-am băut. Tre să mai iei câte un pahar când muncești. Nu se poate altfel… Eu spirt gol n-am băut niciodată… Am făcut cu suc, cu apă, jumate-jumate. Altfel nu…”

10 ieșeni morți după ce au băut spirt fals

Zece persoane din Iași au murit după ce au băut spirtul contrafăcut. Pe etichetele sticlelor scria că substanța de bază este alcoolul etilic, dar de fapt era alcool metilic, într-o concentrație letală.

Patru dintre cele 10 persoane erau din satul Brătești.

Acestea au cumpărat spirtul contrafăcut de la un magazin din sat, care și-a făcut aprovizionarea dintr-un depozit din Iași. Avocatul patronului respectivului depozit susține că și clientul lui este tot o victimă, care, atunci când a aflat că spirtul luat de la București este contrafăcut, l-a retras de peste tot de unde a fost vândut.

Potrivit medicilor legiști, decesul alestor persoane a fost cauzat de intoxicația cu alcool metilic, în doze de 300 de ori mai mari decât doza letală.