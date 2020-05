O propunere din Parlament vorbește chiar despre înființarea unor grădinițe la locurile de muncă, astfel încât părinții să scape de această situație dificilă, de a nu avea persoane în grija cărora să-i lase pe cei mici.

Propunerea grădinițelor la locul de muncă vine de la deputatul PNL Ovidiu Raețchi, care spune că, pe termen lung, o soluție reală este ”încurajarea companiilor și angajatorilor să deschidă și să întrețină propriile grădinițe la locul de muncă, cu condiția ca statul să scutească din impozitul pe profit sumele cheltuite în acest sens.”

Raețchi spune că un astfel de proiect a fost depus încă de acum un an. Astfel, firmele care au mai mult de 30 de angajați, iar o bună parte din aceștia au copii de vârstă preșcolară, ar putea înființa la sediu sau în apropiere grădinițe sau creșe unde cei mici ar putea fi lăsați peste zi.

Proiectul, adoptat de Senat, a fost blocat în Camera Deputaților. Raețchi lansează și un atac către Gabriela Firea, care nu s-a preocupat de grădinițe în timpul mandatului de primar: ”Acesta a fost depus în ideea că așa soluționăm problema lipsei de locuri în creșe și grădinițe (Gabriela Firea a construit ZERO grădinițe în București, în tot mandatul său, deci soluția nu va veni de la ea), dar și problema traficului, având în vedere că se elimină astfel un drum în plus făcut de părinte la ore de vârf către grădiniță. Este, în plus, un mod de a motiva angajații pe o piață unde mâna de lucru calificată reprezintă o provocare.”

Citeste si: Cele mai cautate trei domenii in care romanii si-au cautat locuri...

Deputatul subliniază încă o dată importanța unei astfel de legi și spune că există toate motivele pentru ca adoptarea acesteia să fie posibilă.