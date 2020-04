Pandemia de coronavirus a schimbat modul în care ne trăim viața de zi cu zi. Chiar și lucruri banale, precum luatul mesei în oraș, nu va mai arată că înainte.

David Chung, bucătar chef și fondatorul Momofuku, a întrebat utilizatorii de Twitter din Asia de Est cum arătă masa în oraș acum după ce restricțiile privind pandemia de coronavirus au început să se ridice treptat.

Chiar dacă regulile diferă de la locație la locație sau chiar de la țară la țară, cei mai mulți utilizatori au povestit că angajații poartă mască și dezinfectează vesela în fața lor. Mai mult, clienților restaurantelor li se oferă dezinfectant gratuit. Unele restaurante verifică temperatura clienților înainte de a îi primi în timp ce alte locații au creat separeuri pentru a menține distanța socială.

In Taipei: temp check at door + disinfectant spray, all staff wear masks, spaced out seating or barriers, customers all have masks but take them off to eat. Definitely strict but at least restaurants are open! pic.twitter.com/oftgTzpBx6

This is hey tea in Shenzhen, it's become a lot more relaxed in the last two weeks - masks are still a must from all the kitchen staff and every server - guests are temperature checked and have to have masks under chin - we no longer have to sit apart 2m apart - before that yes pic.twitter.com/qh1hvPeZD4