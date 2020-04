Deși foarte multe persoane au cerut redeschiderea unităților de învățământ acum, Orban susține că, în urma analizelor efectuate în acest sens, există „foarte multe riscuri”.

„Astăzi (luni - n.r.), după o analiză extrem de aprofundată, pentru că au fost foarte multe voci care au cerut redeschiderea şcolilor, am luat această decizie de a menţine suspendate cursurile şi de a relua şcoala în toamnă. Pentru că, în evaluarea pe care am făcut-o, extrem de amănunţită, am identificat foarte multe riscuri în cazul deschiderii şcolilor. Aici lucrurile sunt foarte clare: viaţa, sănătatea elevilor şi profesorilor trebuie puse pe prim-plan.

În ceea ce priveşte cunoştinţele, se poate stabili un mecanism prin care acestea să ajungă la elevi. Evident, ne propunem clar să închidem anul şcolar şi ne propunem ca examenul de evaluare, de bacalaureat să fie luate, astfel încât să permitem elevilor din clasa a VIII-a, din clasa a XII-a să continue şcoala pe treapta care urmează în procesul educaţional”, a explicat Ludovic Orban.

Premierul dorește ca, în eventualitatea venirii unui al doilea val de infectări, România trebuie să fie foarte bine pregătită, pentru a putea lua măsurile necesare.

„Dacă va veni al doilea val, trebuie să ne prindă foarte bine pregătiți. În funcţie de situaţie, vom lua toate măsurile care se impun. Guvernul, de exemplu, a decis poate printre primele țări să suspende cursurile în școli și facultăți, pentru că așa am considerat necesar”, a declarat Ludovic Orban.