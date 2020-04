La primele orele are dimineții, Călin Popescu Tăriceanu a postat un mesaj destul de lung pe Facebook, în care face o analiză asupra deciziei de a fi redeschise școlile începând cu 1 iunie.

Tăriceanu spune că, deși se arăta dispus să accepte pe ideea, se gândește mai degrabă la dificultatea implementării soluțiilor propuse. Astfel, președintele ALDE spune că ”daca nu vrem ca ai nostri copii sa devina surse ambulante de raspandit virusi, trebuie sa ne luam gandul ca ei se vor intoarce la scoala pana in toamna. Este un sacrificiu necesar.”

Președintele ALDE spune că și aceasta este o problemă, pentru că părinții unor copii se vor întoarce la lucru, dar are și o oarecare o soluție inspirată din Vest: ”Vad ca in Belgia scolile organizeaza in cadrul lor centre speciale unde pot sta copiii ai caror parinti se intorc la munca. Probabil ca multi parinti vor avea programe de munca flexible deci si aici va trebuie sa fie flexibilitate de orar. Si masuri de siguranta.” Acesta îndeamnă și la discuții deschise: ”Va provoc sa dezbatem tema asta.”

Ce spune Tăriceanu despre Bacalaureat și Evaluarea Națională

Tăriceanu spune că mediile ar trebui încheiate cu notele deja existente, dar vine și cu o propunere mai radicală. Astfel, și Bacalaureatul, dar și Evaluarea ar trebui finalizate tot pe baza mediilor din anii precedenți: ”Daca Franta, tara care a inventat Bacalaureatul propune solutia asta, nu vad de ce nu am lua-o si noi in calcul”, spune acesta.

Citeste si: Tăriceanu, noua teorie a conspirației: ”Marele plan” din spatele...

Tăriceanu e de părere că acești timpi morți pentru școli ar fi trebuit și ar trebui folosiți pentru modernizări: ”In schimb se poate profita de aceasta vacanta lunga pentru a repara si moderniza scolile, a face grupuri sanitare acolo unde nu exista. Este un moment bun sa se faca asta mai ales ca avem de creat multe sute de mii de locuri de munca.”

Acesta subliniază că anul nu este pierdut: ”Dragi elevi, parinti si dascali, acest an nu este un an pierdut. Viata ne trece printr-o incercare din care putem sa invatam mai multe decat din orice carte. Haideti sa nu ne panicam. Sa invatam sa convietuim cu virusul pana cand un vaccin va fi disponibil. Asa ca, haideti sa dezbatem ce e de facut. Sa nu mai lasam decizii atat de importante doar pe mana celor din cauza carora suntem azi aici.”

Întregul mesaj al politicianului e disponibil mai jos: