Fotografiile inițiale au fost realizate de către Wilhelm Brasse, fotograf profesionist polonez și prizonier la Auschwitz în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acesta era cunoscut drept „celebrul fotograf al lagărului de concentrare de la Auschwitz”. Brasse a murit în anul 2014, la vârsta de 94 de ani.

„Îmi amintesc fotografia cu acea prizonieră”, a povestit fotograful într-un interviu. „Era atât de tânără, era un copil. Când a ajuns în lagăr, nu înțelegea nimic din ce i se spunea. O femeie Kapo (supraveghetor din rândul prizonierilor) a bătut-o cu un băț peste față. Nemțoaica și-a vărsat toată furia pe copila asta. O fată atât de frumoasă, atât de inocentă. A plâns, dar nu a putut face nimic. Înainte de a face fotografia, aceasta și-a uscat lacrimile și sângele de la buza crăpată. Drept să vă spun, am simțit că am fost chiar eu lovit, dar nu am putut interveni, aș fi fost ucis pe loc.”, a mărturisit acesta.

Cum arată povestea relatată de către artista care a modificat fotografiile

Marina Amaral, artista care a reprodus povestea copilei prin adăugarea culorilor, a povestit într-un interviu că i-a fost greu să privească in detaliu acele fotografii: „Mi-a fost greu să o privesc în ochi, ținând cont de ce s-a întâmplat cu ea. Am vrut să-i dau Czeslawei ocazia să-și spună povestea dincolo de moarte, aceeași ca a multor victime”.

„Este mai ușor să te empatizezi cu acești oameni, când îi vezi în culori. Înțelegem prin ce au trecut milioane de suflete, când vedem rănile de pe fața ei, tăietura de la buză, sângele uscat. Holocaustul nu a început cu execuțiile în masă. Holocaustul a început cu retorica urii”, a mai spus artista, potrivit boredpanda.ro

Se estimează ca la Auschwitz au fost omorâte 1,1 milioane de persoane

Czeslawa Kwoka a fost unul dintre cei aproximativ 230.000 de copii mai tineri de 18 ani, care s-au numărat printre cei 1,3 milioane oameni deportați la Auschwitz-Birkenau între 1940 și 1945.

Fata a fost transportată din Zamosc, Polonia, spre Auschwitz, în data de 13 decembrie 1942. În data de 12 martie 1943, Czeslawa Kwoka a murit la vârsta de 14 ani, circumstanțele decesului ei fiind necunoscute.