În filmarea viralizată pe rețelele de socializare se poate observa cum un civil, înconjurat de mai mulți polițiști, lovește cu bestialitate un bărbat întins pe jos.

Bărbatul în civil este șeful Poliției Bolintin Vale, Costel Marian Șerban. Ceilalți polițiști aflați la fața locului nu au intervenit în niciun fel.

Între timp, Costel Marian Șerban a fost demis din funcție și înlocuit, iar acum urmează ca Ministerul de Interne să trimită Corpul de control la IPJ Giurgiu.

„La data de 17 aprilie a.c., am fost sesizaţi cu privire la faptul că pe o stradă din oraşul Bolintin Vale, din judeţul Giurgiu, are loc un conflict între două familii. Politistii s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au aplanat conflictul, însă acesta a continuat şi in ziua de sâmbătă, în timp ce persoanele în cauză se aflau pe strada, la un grătar si consumând băuturi alcoolice. Persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional conform prevederilor ordonanţelor militare cu amendă în cuantum de 13.000 de lei. Cu privire la modul de interventie al poliţiştilor, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, fiind sesizată unitatea de parchet competentă”.

Poliția a redevenit Miliție

Activistul pentru drepturile românilor, Ciprian Necula, a reacționat la aceste imagini, spunând despre organele legii că s-au întors la statutul de ”Miliție”.

„Nu mai urmăreşte intelectuali, ci "ţigani" pentru a se răzbuna şi pentru că, probabil, au ordin să distragă atenţia publică de la criza profundă si incompetenţa guvernului. Altfel, nu îmi imaginez cum este posibil ca toată armata întreaga să calce în picioare nişte oameni care petreceau la ei în curte, deci nu făceau nimic ilegal. Aştept ca ministrul Vela să îşi ceară scuze şi să îi demită pe agresorii din poliţie, iar justiţia militară sau civilă să îşi facă datoria. Platforma Aresel a sesizat deja Avocatul Poporului, a scris Comisiei Europene si Presedintelui României”, a spus Ciprian Necula.

Gelu Duminică, sociolog, este una dintre persoanele care a făcut publice imaginile șocante cu șeful de poliție, îmbrăcat în civil, care lovea cu brutalitate acel bărbat. Acesta nu găsește nicio explicație logică pentru ceea ce s-a întâmplat la Bolintin Vale.

„Un om nu poate să facă asta. Se vede şi pe imagini: oamenii erau întinşi, în poziţie culcat, cu mâinile la spate, încătuşaţi. Erau vreo cinci. Să te urci efectiv peste ei cu bocancii şi să le dai picioare în ficaţi pentru că ei sunt întinşi la pământ, cu cătuşele pe mâini, cu mâinile la spate - asta nu e lege! Eu nu ştiu unde scrie în legea României că trebuie să se întâmple aşa ceva. Bun, au greşit, le-ai dat amendă, habar n-am, aplică legea! Pentru că legea este şi pentru infractor, şi pentru autoritate”, a declarat Gelu Duminică.

„Ştiţi ce mă surprinde? Că sunt atât de mulţi aplaudaci în momentul de faţă care spun: Bine le-a făcut, bă! Nişte ţigani nenorociţi care trebuiau călcaţi în picioare. De ce? A încălcat legea, aplică legea! Nimeni n-o să le ţină parte vreodată. Însă în momentul în care tu abuzezi de legea ta şi-i calci în picioare pentru o chestie pe care nimeni nu o înţelege, nu putem să zicem: Da, mă, ce bine a fost, mă! Pentru că mâine, s-ar putea să se întâmple cu tine, mă, aplaudacule!”, a mai spus Gelu Duminică, potrivit site-ului adevarul.ro.

Sociologul susține că ministrul de Interne, Marcel Vela, trebuie să intervină în această situație și să ia măsuri ferme.

„În lipsa intervenţiei statului, valul de ură va deveni din ce în ce mai mare. Dacă mâine, de exemplu, nu o să vedem o poziţie a ministrului Vela în care să spună: nu tolerăm astfel de chestiuni, ofiţerul de poliţie este suspendat... Apropo, ştiţi că nu este suspendat nici acum? Nu este suspendat domnul şef de poliţie-bătăuş-Spartacus-cu-epoleţi! Este bine mersi, este în cercetare. Ce cercetare îţi mai trebuie când ai imaginile astea? Aici e nevoie de intervenţia statului, care să nu tolereze astfel de acţiuni, aşa cum nu tolerează nici şmecherisme spartacusiene în Rahova!”, a conchis Gelu Duminică.