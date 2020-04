Acum două zile, ministrul de Interne anunța că se declară mulțumit de modul în care românii au înțeles să respecte măsurile de restricție impuse de autorități. Tot atunci, Vela a anunțat și o acțiune specială, fără să detalieze însă la ce se referă.

Astăzi, Marcel Vela a postat pe Facebook următorul mesaj:

”Bună dimineața,

Aștept întrebările dumneavoastră printr-un comentariu la această postare.

Pe curând!”

Iar până la momentul publicării acestei știri, aproape 300 de persoane i-au lansat întrebări dintre cele mai diverse lui Vela, îndeosebi cu privire la starea de fapt din prezent. Iată câteva dintre doleanțele românilor care i-au scris deja ministrului de Interne:

”Austria are de o săptămână sub 5000 de bolnavi de coronavirus, deci poate nu ar mai figura pe lista statelor cu risc deosebit, adică culoarea roșie. Ar putea fi modificata obligativitatea carantinării instituționalizate pentru cei ce lucrează în Austria și doresc sa revină acasă?”

”Buna dimineata, am 5 saptamani de cand astept rezultatul unei analize de cancer, de cate ori sun? Mi se spune că din 7 medici lucreaza doar 1 din cauza acestui virus. Intrebarea mea este ca cei bolnavi de cancer trebuie sa moara? Chiar nu sunt o prioritate în România? Va rugam sa transmiteți si domnului Arafat această problemă cu laboratoarele, sa isi faca datoria. Multumesc, o zi frumoasa.”

”Buna ziua Domnule Ministru Marcel Vela! Va rog daca se poate sa ne spuneti de ce politistii nu stiu sa aplice amenzile? Nu au fost instruiti? Slava Domnului eu nu am luat vreo amenda, dar vad atatea cazuri cand se sancționeaza aiurea, ba ca nu scrisese corect, ba ca uitase sa se semneze dar era evident ca declaratia era a omului respectiv, o putea semna atunci pe loc. Plus de asta pentru cumparaturi nu s-a stabilit clar aria in care te poti duce. Ce vad eu este ca totul ramane la interpretarea polististului si nu mi se pare in regula. Si de ce amenzile sa fie contestate doar in instanta? Ce se intampla cu atatea amenzi date aiurea si este plin Facebookul de ele. Va mulțumesc.”

”Domnule Vela, spuneti-mi dumneavoastra va rog cum v-ati descurca cu 75% din minimul pe economie cu o chirie de platit, cu facturile care vin si cu intretinerea zilnica... Cat credeti ca va mai rezista poporul roman? Nu e ca nu vrem dar nu putem... chiar nu putem... va rog sa ganditi logic si omeneste... va consider un roman adevarat si sper sa luati in considerare parerile si nevoile noastre si va rugam sa nu faceti jocurile altora.”.

