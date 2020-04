„Cuvântul de ordine care a fost dat către polițiști a fost măsură, politețe, o abordare cât se poate de serioasă a necesității implementării măsurilor luate. Pe de altă parte, nu a existat niciodată o dispoziție care să fie dată în sensul de a se da amenzi la kilogram, în sensul de a fi plan de amenzi. Nu există o astfel de decizie.

Dacă mai există abuzuri pe plan local am solicitat conducerii instituțiilor din subordinea MAI să corecteze astfel de situații. Atunci când se dă amendă sau se deschide dosar penal să se facă cu motive extrem de solide și extrem de serioase și am accentuat foarte mult necesitatea funcției de prevenție și am solicitat să nu se dea amendă din prima, ci întâi să existe un avertisment, și doar în caz de încălcare foarte clară, foarte severă, cu bună știință a reglementărilor să se de amenzi, mai ales cele care depășesc amenda minim”, a declarat la TVR premierul Ludovic Orban, potrivit digi24.ro.

Orban a cerut, pe de altă parte, ca oamenii să înțeleagă că poliția, jandarmeria și forțele MApN iau toate măsurile pentru a se asigura că regulile sunt respectate.

Situația din teren, diferită de declarațiile oficiale

Valer Kovacs a acordat un interviu celor de la Libertatea, în care a discutat despre mai multe probleme din sistem.

Acesta spune că nu polițiștii sunt într-o competiție pentru a da mai multe amenzi, ci șefii. Cine are mai multe amenzi pe structură, conform lui Kovacs, primește salarii de merit și poate fi avansat mai devreme.

Valer Kovacs subliniază că șefii nu doar că încurajează polițiștii să dea amenzi, ci pun presiune pe aceștia. Întrebat despre cum fac șefii asta, polițistul dă un exemplu: ”Haideți că se poate, uitați la alte structuri, uitați la ăia câte amenzi au. La noi de ce nu se poate?”

Polițistul spune că se practică același principiu de acum 10-15 ani, prin care trebuie să vii măcar cu o sancțiune din teren.

Acesta a oferit și dovezi cu privire la afirmațiile susținute.