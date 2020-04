Gigi Becali susține că, atâta timp cât s-a împărtășit și se roagă zilnic, virusul nu are cum să se apropie de el.

„M-am testat de două ori. A venit un doctor acasă şi a luat la toată familia. A luat de două ori, toată lumea e sănătoasă. Eu râdeam, dar am zis hai să-l fac. La mine, oricum n-are cum să fie pozitiv, nu se apropie coronavirusul, merg zilnic la liturghie. Mai ales acum, în post, când m-am împărtăşit de vreo patru ori. Îmi mai e mie frică de cineva?”, a spus Gigi Becali.

Finanțatorul FCSB a dezvăluit ce a făcut alături de fostul arbitru, Alexandru Tudor, în Joia Mare, într-o pădure.

„Am construit o mănăstire în taină, una de care nu ştie nimeni. Trebuie să mergi o oră pe potecă. Joi, la denia celor 12 Evanghelii, am luat şi cei mai buni trei cântăreţi de muzică psalmică, cei mai buni din tot globul. Au venit cu mine şi am fost acolo 50 de persoane în biserica aia. Vreo 30 de măicuţe şi vreo 20 de bărbaţi, pustnici de prin toate locurile. Am făcut o slujbă şi le-am spus dinainte: «Seara asta vom sta vreo 3 ore în Rai». Ştiam cum cântă diaconii ăştia. Acum mi-a dat Alexandru Tudor mesaj, «Adevărat că am fost 5 ore în Rai». Îl iau cu mine peste tot, e adevărat că are credinţa mai mare decât mine”, a mai declarat Becali.

„Eu nicio mască nu port. Nu mi-e frică. Dacă duminică m-am împărtăşit, nu mi-e frică nici de 7 miliarde de coronaviruse”, a încheiat Becali, potrivit adevarul.ro.