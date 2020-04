Președintele Iohannis a ținut și astăzi o declarație de presă, iar de această dată a avut un discurs mult mai politic în comparație cu zilele trecute. Acesta a criticat politicienii care încă dau dovadă de demagogie în această perioadă, în loc să se concentreze pe un efort comun.

Principalele declarații ale președintelui:

”Oamenii politici sunt primii care vor trebui să se schimbe și să înțeleagă că așa nu se mai poate. Schimbarea va fi însă imposibilă, din păcate, în cazul acelor politicieni care, chiar și în aceste zile dramatice, se gândesc doar la beneficiile lor electorale și, după ce au distrus în ultimii ani bugetul României, fac acum propuneri care nu doar că sunt greșite, dar pur și simplu împovărează excesiv o țară pe care au lăsat-o și expusă, și vulnerabilă. Nu putem periclita viitorul României pentru că o majoritate parlamentară lipsită de orice legitimitate votează astăzi populist măsuri care nu au nicio susținere economică. Este complet imoral să punem pe umerii generației tinere factura de mâine a unor măsuri aberante promovate de niște iresponsabili.”

”Am făcut un apel insistent încă de la începutul crizei generate de epidemie către toți politicienii să abandoneze discursul demagogic și să nu încerce să câștige capital electoral din suferința oamenilor. Este inacceptabil și revoltător să îi vedem dând lecții astăzi pe cei care au lăsat spitalele fără resurse, care au gonit oameni competenți din țară, care au distrus sistematic întregi sisteme de servicii publice.”

Președintele a făcut o trimitere și către politicienii care nu au fost întru totul de acord cu măsura prelungirii stării de urgență: ”Cum poate fi caracterizat un lider politic care pune sub semnul întrebării necesitatea stării de urgență sau care condiționează votul în Parlament - absolut obligatoriu de altfel pentru ca decretul să producă efecte - condiționează votul de adoptarea unor măsuri imposibil de implementat?” arată hotnews.ro.

”Nimeni dintre cei care, în această perioadă dificilă, au făcut nereguli nu trebuie să stea liniștit, crezând că va scăpa de brațul legii.”

Președintele a subliniat și că acest moment este unul propice pentru o ”resetare” a României, un eveniment de care statul are mare nevoie: ”Pentru a putea progresa și a recupera din pagubele grave produse de epidemie, resetarea României este acum mai necesară și mai urgentă decât oricând.

Sistemul sanitar este primul, dar nu este singurul care are nevoie de o reașezare profundă. Vedem acum cât de multe lipsuri a fost necesar să fie acoperite într-un timp extrem de scurt. Doar printr-un efort susținut și mobilizare maximă am reușit să ne adaptăm rapid și să luăm toate măsurile pentru ca această epidemie să fie ținută sub control. Altfel, numărul victimelor în România ar fi fost astăzi mult mai mare. Vă asigur că acest efort de corectare a erorilor rămase din vechile guvernări va continua chiar mai accelerat după ce depășim aceste momente de criză, pentru că este esențial ca România să devină o țară care le asigură cetățenilor săi toate condițiile pentru o viață decentă și sigură.”