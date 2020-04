Reprezentanții Arhiepiscopiei s-au lansat, în ultima perioadă, într-o serie de acțiuni de ajutorare a persoanelor bolnave, sărace, singure sau izolate din cauza epidemiei de coronavirus.

Preoții duc personal alimente la domiciliul celor aflați în nevoie. În mai multe zone din oraș, dar și în zone rurale, preoți și alți angajați din parohii distribuie pachete, respectând normele de sănătate.

Preoții primesc și ajutorul voluntarilor de la mai multe asociații.

De asemenea, în cadrul Parohiei Sfântul Spiridon, din Galați, preoții îi ajută la teme pe 70 de copii. Cei mici sunt beneficiari ai centrului de zi al parohiei. Doi instructori de educație oferă sprijin la teme, cu ajutorul platformerlor online. Cei 70 de copii primesc și pachete cu hrană, iar acestea sunt repartizate pentru două săptămâni, ca să fie redus la minimum riscăul răspândirii virusului Covid-19.

Citeste si: Asistenta hărțuită de vecini, întâmpinată cu flori și aplauze de...

Parohia a orgnaizat și trei puncte de colentare pentru alimente neperisabile, medicamente și materiale igienico-saniare. „Am inițiat o colectă de alimente neperisabile, medicamente și materiale igienico-sanitare pentru credincioșii din parohie, izolați din cauza epidemiei de COVID-19. Programul constă într-o colectă de aceste produse, am afișat acest program la fiecare scară din parohie și am venit în ajutorul credincioșilor, am organzizat trei puncte de colectare", a declarat Robert Tiber, președintele Asociației Multifuncționale Filantropice Sfântul Spiridon din Galați, citat de stiripesurse.ro.