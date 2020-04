”Încă nu am trecut hopul. Noi inca ne pregatim, inca luam masuri, inca suntem in lupta cu acest virus Incercam sa mentinem situatia intr-o evolutie cat mai controlata (...) Dar acest lucru nu poate fi realizat anuland sau oprind starea de urgenta. Rolul nu este numai al statului. Rolul major îl are și populația. Daca intelege masurile, indiferent cat de greu le suporta, sunt in interesul lor, in interesul comunitatii. Populatia intelege. In afara unor exceptii, foarte mare parte din populatie a inteles. (...) Cu certitudine, luna care vine este o lună foarte importantă. Este posibil să ne confruntăm cu situații mai serioase decât situațiile cu care ne-am confruntat până acum. Pe linie medicală, bineînțeles, adică mai mare număr de cazuri, mai mare număr de cazuri care necesită internare și așa mai departe. Este o posibilitate să ne confruntăm cu acest lucru. O să vedem cum evoluează”, a susținut acesta în cadrul unui interviu.