Decizia carantinării orașului a venit în urma numărului foarte mare de persoane infectate cu coronavirus și al deceselor înregistrate acolo.

Dan Negru a povestit o întâmplare de a sa din Londra, cu niște copii din Țăndărei, care i-au furat portofelul, apoi i l-au înapoiat pentru că și-au dat seama că este „ăla de la tv”.

„Am pațit-o in doua mari capitale europene, in Paris si-n Londra. V-o povestesc pe asta din Londra cand in Trafalgar Square niște puști de vreo 12 ani au venit la mine sa-mi spună ca mi-au șterpelit portofelul din rucsac. Nici n-am observat când mi l-au luat. Au venit să mi-l dea înapoi când s-au prins că sunt "ăla de la tv". Când i-am întrebat de unde sunt mi-au răspuns in cor: Țăndarei!”, a povestit prezentatorul.

Dan Negru: Statul român a închis ochii când zeci de copii din Țăndarei erau traficați în Europa

Negru a acuzat statul român că nu a luat nicio măsură pentru a-i ajuta pe copiii care erau traficați în Europa și că, în general, nu a luat nicio măsură pentru cei din Țăndărei.

”I-ați izolat pe unii pentru care n-ați făcut nimic, niciodată. Statul român a închis ochii când zeci de copii din Țăndarei erau traficați in Europa.

Cazul Țăndărei cu copiii traficați a schimbat legislaţia europeană și UE a adoptat o directivă care a redefinit exploatarea copiilor la cerşit şi furat ca fiind o formă de muncă forţată, de sclavie.

N-ați făcut nimic pentru ei, niciodată! Erau buni doar la votare. Din '90 incoace. Le-ați dat doar pungi cu făină să vă voteze. Și acu' o ordonanță militară”, a scris pe Facebook Dan Negru.