”Romania traverseaza una din cele mai dificile perioade. Protejarea cetatenilor nostril e o prioritate care concentreaza eforturile tuturor. Distantarea sociala e unica solutie in acest moment. Stiu ca e extrem de greu. In aceasta luna are loc una din cele mai importante ale crestinatatii. Vom petrece intr-un mod atipic

- E greu. Va rugam sa respectati indicatiile si sa intelegeti ca acesta perioada va trece cu bine doar daca respectam regulile. Haideti sa luptam cu totii cu acest virus - Scopul nostru comun e sa castigam razboiul cu acest virus perfid.

- Am semnat astazi o noua ordonanta. Am semnat astazi o noua ordonanta militara pe care domnul Ludovic Orban a semnat-o

- Inainte de a va spune ce prevede ordonanta vreau sa va mai spun cateva lucruri. Trebuie sa adaptam masurile pentru a ne asigura ca diminuam la minim orice risc. Din pacate un alt factor care ne determina sa introducem o noua ordonanta este comportamentul unor oameni. Vreau sa le comunic. Legea e pentru toti si toti trebuie sa o respectam

- In Ialomita din totalul cazurilor confirmate pozitiv de 48 de persoane, 31 sunt din Tandarei. Iar din tottalul de 8 pacienti decedati 7 sunt din Tandarei.

- Fac indemn la respectarea ledilor in vigoare, avem deja un arestat ce nu s-a supus carantinei.

- Avem primul cetatean care a fost arestat pentru ca nu a respecat regulile, din Vaslui

Am stabiit in Ordonanta: Se instituie carantina pentru Tandarei. Vom permite intrarea si iesirea doar pentru transportul de marfa, pentru aprovizionarea populatiei. Vreau sa anunt cetatenii din Tandarei ca masurile de verificare se realizaeaza de catre personalul structurilor ministerului afacerilor interne.

Vom aplica legea Consiliul judetean Ialomita va lua masuri pentru functionarea asistentei sociale. Este strict interzisă intrarea si iesirea in Tandarei”, a declarat Marcel Vela.