După întâlnirea care a avut loc la sediul MAI, cu ministrul de Interne, Marcel Vela, Ludovic Orban a declarat că sâmbătă va fi dată o nouă ordonanţă militară, premierul afirmând că documentul este aproape finalizat.

Premierul Ludovic Orban a spus că, în cadrul discuţiei cu Marcel Vela, a evaluat situaţia şi documentul este aproape finalizat: „Am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru o nouă ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la Ministerul de Interne în cursul zilei de astăzi (sâmbătă - n.red.). Am terminat evaluarea. E aproape în forma finală ordonanţa. Am evaluat lcurările în ţară şi capacitatea de carantinare”, a menționat acesta.

Premierul spune că a stabilit împreună cu Marcel Vela noi măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primească pacienţi infectaţi cu covid şi o serie de alte elemente importante.