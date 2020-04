”Am convocat această videoconferință pentru că avem o situație foarte specială în Suceava. Vreau să discutăm ce s-a făcut și ce se va face pentru a rezolva cât se poate de repede această criză, creată prin carantinarea Sucevei și a comunelor din jur.

Este nevoie, evident, ca spitalul să fie dotat cu tot ce este necesar, în așa fel încât personalul medical, medicii, să fie protejați. Din informațiile mele, în acest moment, în spital au fost deja livrate 5.000 de combinezoane pentru medici și personalul medical, de asemenea, 20.000 de măști de protecție, de mănuși, inclusiv medicamente specifice pentru bolnavii de COVID.

Am solicitat astăzi Guvernului să identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plăti un bonus lunar medicilor și personalului medical care lucrează cu pacienți COVID. Și vorbesc aici despre un bonus consistent, de câteva sute de euro pe lună. Cred că o sumă de 500 de euro pe lună pentru medicii și personalul medical care lucrează cu pacienți COVID ar fi un bonus onorabil.

Am promisiuni din Guvern, am vorbit cu Premierul Orban, cu ministrul Fondurilor Europene, am promisiuni că în foarte puțin timp vor veni cu soluții foarte concrete.”, a declarat Klaus Iohannis, citat de stiripesurse.ro