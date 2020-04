Postarea integrală a lui Radu Tudor:

„Romania se apropie cu pasi repezi de numarul de 100 de morti.

Ordonantele militare, 6 la numar, au lasat si lasa inca destule portite de miscare pentru populatie, unele chiar inutile si periculoase.

Multi infectati asimptomatici care se plimba aiurea infecteaza persoane in varsta, foarte vulnerabile. Numarul urias de morti de la Suceava demonstreaza acest lucru, pe langa decizia aberanta a fostei conduceri a spitalului de a chema si medicii cu simptome sau infectati la serviciu.

Cred in acest moment, data fiind evolutia ingrijoratoare a numarului de persoane infectate si decese, presedintele Romaniei Klaus Iohannis trebuie sa ceara ministrului de interne de urgenta o noua ordonanta militara. Ea trebuie sa contina obligativitatea constituirii a 100 de paturi de Terapie Intensiva noi, in 10 zile, in toate spitalele judetene din Romania, indiferent ca ele apartin Consiliilor Judetene sau Ministerului Sanatatii. Obligativitatea trebuie sa fie si pentru spitalele (in special de infectioase) din subordinea Primariilor, cu un numar de 25 de paturi noi ATI, in fiecare oras resedinta de judet. Aceeasi obligatie sa existe si pentru spitalele private : 25 paturi ATI noi in 10 zile!

Aceste unitati administrative au inca resurse financiare ce pot fi redistribuite spre spitale, iar dupa 60 de zile de criza nu au creat aceste paturi de buna voie. Trebuie obligati sa o faca ! Vine valul urias de infectari, cu niste consecinte grave !

Fara aceste paturi noi facute in maxim 10 zile, numarul cazurilor grave va sufoca Romania. Exemplele tragice din Italia, Spania, SUA si Franta sunt extrem de graitoare.

Domnule Presedinte Iohannis, toate responsalitatile medicale, politice si juridice vor fi in curand asupra autoritatilor centrale si locale, daca nu au cerut la timp aceasta masura”, a scris Radu Tudor pe blogul său.