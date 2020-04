Postarea integrală de pe Facebook a lui Călin Popescu Tăriceanu:

„Ma uit cu surprindere la spectacolul mediatic al guvernantilor! Sedinte peste sedinte, aparitii TV non stop. Nici nu mai stiu cand au acesti oameni timp sa si munceasca!

Cum fac parte din randul celor care au apucat Revolutia nu pot sa nu remarc ca ce vedem zilele astea la TV seamana foarte mult cu ce am vazut in zilele lui decembrie 1989. Oameni agitati care vin si citesc ordine si dispozitii pline de greseli, apoi altii care le completeaza sau corecteaza, comunicate la miezul noptii date sub presiunea «teroristului coronavirus», tot tacamul. Civili carora haina militara sta pe ei ca pe gard se joaca de-a armata. Pare acelasi scenariu a la Sergiu Nicolaescu: Mircea, fa-te ca lucrezi! Aceeasi senzatie, ca si atunci, ca toata agitatia asta e facuta ca sa ascunda ceva.

Eu cred ca guvernantii au luat decizia de a nu ne spune tot adevarul legat de criza in care ne aflam. Poate au facut-o cu intentie buna, de a nu crea panica, dar cred ca asta nu ar trebui sa fie decizia lor.

Ceauseascu a ales sa nu ne spuna nimic cu privire la SIDA, nu cumva sa se vada ca si comunistii puteau lua boala si asa ne-am trezit cu sute sau mii de familii bolnave.

Tăriceanu: Guvernantii fardeaza realitatea in incercarea de a trage de timp

Eu cred ca romanii merita sa stie tot adevarul oricat de dur ar fi. Cred ca transparenta cladeste increderea intre cetateni si autoritati.

Incercati sa ne convingeti ca situatia e buna in comparatie cu alte tari, dar nu ne spuneti ca asta este doar pentru ca nu ati testat suficient. Din acest motiv probabil ca zeci de mii de romani poarta virusul fara ca ei sa stie si imbolnavesc alte zeci de mii de conationali. In fiecare zi!

Romanii trebuie sa stie cate teste sunt venite in tara, cine si cand va fi testat. Si daca o sa ne spuneti ca aveti un plan vom sta cuminti in casa pana cand ne veti testa. Dar nu ne cereti sa stam la infinit in case, bolnavi sau sanatosi de-a valma, fara ca voi sa ne spuneti care e planul!

Toti meritam sa stim cum se fac achizitiile de materiale medicale. Nu stam nici in calea lor si nici nu vrem sa introducem bariere birocratice, dar prea multe contracte pare ca duc la absolventi ai Academiei de Informatii. Aduceti achizitiile la lumina. Transmiteti online toate selectiile de oferte. Tineti conferinte de presa cu achizitiile pe care vreti sa le faceti, cand si cate, si cu cele pe care le-ati facut. Poate antreprenorii romani vor participa la acest efort care este salvator si pentru Romania, dar si pentru firmele lor.

Nu mai pictati in roz situatia si nu ne mai spuneti ca «avem de toate si stim cum sa gestionam situatia». Medicii nu isi dau demisiile pe banda rulanta pentru ca sunt fricosi, ci pentru ca i-ati lasat neputinciosi in fata bolii.

Degeaba incercati sa ascundeti adevarul pentru ca noi de fapt il stim, dar asteptam sa-l spuneti si voi pentru ca asta ne va convinge ca mai sunteti cu picioarele pe pamant si ca mai avem o sansa. Asa cum mergeti acum, finalitatea e clara: intr-un final toti vom lua virusul si doar Dumnezeu va hotari cine traieste si cine moare!

Deci, spuneti-ne adevarul! Anticipati situatia! Incetati cu masurile graduale pentru ca ele ne-au adus unde suntem astazi! Luati masurile care sunt eficiente si nu pe cele care dau bine!

Nu mai dati ordonante militare la miezul noptii ca nu au intrat tatarii in tara.

Fiti cinstiti cu noi si spuneti-ne ce puteti si ce nu puteti sa faceti! Si romanii va vor fi alaturi!”.