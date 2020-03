„A fost nevoie de o carantinare pentru Suceava. Măsura a fost luată la timp, a fost necesară, decizia e corectă. Dragi suceveni, nu sunteți singuri, suntem toți cu gândul alături de voi”, a declarat Klaus Iohannis.

Iohannis îi asigură pe medici că politicienii vor face tot posibilul pentru a le asigura echipamentul de protecție necesar.

„Un gând bun și o încurajare vreau să exprim acum pentru medici și personalul medical. Știm că e greu, dar voi sunteți în prima linie. Noi ne uităm la voi cu speranță. Știm că din păcate vor veni zile și mai grele. Noi, politicienii, vom face tot ce putem pentru a vă asigura materialele de protecție de care aveți nevoie”, a mai spus Iohannis.

„Vreau să vă asigur că noi ne facem treaba. Au început să sosească de peste tot materiale de protecție. Lucrurile se mișcă, autoritățile s-au mișcat. Am solicitat să se facă în toate spitalele instructajul. Autoritățile își fac treaba și vă rog pe toți să ne facem treaba. Am discutat pe larg măsurile de protecție socială – plățile pentru șomaj, șomaj tehnic, alte măsuri care se impun în cămine pentru bătrâni. Am cerut să ne ocupăm de categoriile mai vulnerabile”, a transmis președintele, potrivit g4media.ro.