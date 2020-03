Mesajul postat de Andreea Berecleanu pe Facebook:

„Oamenii sunt napastuiti, sunt neputinciosi, multi isi duc existenta de la o luna la alta si chiar de la o zi la alta. Situatia este dramatica peste tot. Si totusi, nicaieri in aceasta lume, nu s-a facut un teledon. Oare, de ce? Sigur ca nu iti baga nimeni cu forta mana in buzunar, dar acum e sfasietor sa ceri de la un popor care NU ARE DE UNDE! Un popor care S-A SACRIFICAT DESTUL! De peste 80 de ani! S-au sacrificat parintii si bunicii nostri, acum se sacrifica aceste generatii.

E de inteles ca firmele sa doneze, dar IN TACERE! Sau persoanele care au putere financiara. Avem prieteni care au facut deja asta, avem oameni din familie care au stiut drumul atunci cand au avut de facut o donatie! De ce trebuie expunere pentru asa ceva? Sper ca tot ajutorul sa fie REAL pentru cei care au nevoie si sper ca medicii aflati in prima linie sa-l primeasca!

Vreau sa stiti un singur lucru. Aceasta postare nu are nimic subiectiv in ea. Au existat multe momente in care am prezentat si realizat teledoane, dar pentru cazuri izolate, pentru romani sinistrati, pentru zone din tara afectate de calamitati. Asadar, cei care au donat atunci, nu erau in situatia respectiva, isi permiteau sa faca un gest nobil. Uniunea acestui popor sta si in solidaritatea fata de cei care nu sunt bolnavi dar stau acasa uitandu-se la un frigider gol! Sau la cei care inca muncesc pentru ca nu au nicio economie si trebuie sa-si intretina familia. Cei care trebuie sa faca ceva sunt cei de la conducerea tarii, de acum, si dintotdeauna!”.