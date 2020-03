Pstarea integrală a Antoniei Diaconu:

„Nu putem aștepta schimbarea din exterior, trebuie sa contribuim fiecare din noi. Problemele nu s-au ivit peste noapte, au existat demult. Se pare ca nu au deranjat, de vreme ce mai nimeni nu a ieșit sa zică - nu avem condiții sa ne facem datoria, ni se cer bani pentru a ajunge pe o anumită funcție, intr-un anumit spital, examenele nu-s corecte, sunt favorizate anumite firme pentru achiziții etc. Toată lumea s-a complăcut, făcând ce făcea si cel de lângă el, ca sa-i fie bine. Acum, nu le e niciunuia. Oare de ce? Nu zic ca nu exista doctori excelenți. Si mulți. Si dedicați. Dar exista si altii... iar înainte de a sari cineva cu gura, o faptă de corupție e aproape imposibil de dovedit fără participarea persoanelor oneste din sistem. Vom intra pe drumul cel bun in momentul in care, atunci când ni se cer bani pentru a obține orice se poate obține pe o cale legală, dar poate mai dificila, in loc sa-i dam, vom merge la parchet pentru ca cei ce greșesc sa fie dovediți si sistemul dezinfectat”, a scris Antonia Diaconu pe pagina sa de Facebook.