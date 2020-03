„În acest moment se realizează teste sub îndrumarea DSP pentru persoanele aflate în carantină, pentru cele în izolare şi pentru cadre medicale (...) Aceste teste sunt Real Time PCR. (...) Prin achiziţiile pe care le-am făcut în ultima săptămână a crescut puterea de testare de la 100 la peste 800 de teste pe zi. În paralel cu această testare Real Time PCR care nu va fi încetinită, ci dimpotrivă, va fi accelerată, în plus sunt aceste teste rapide pe care le-a achiziţionat Institutul Matei Balş şi sub îndrumarea lor vom face şi noi astfel de achiziţii (...) sunt teste din Austria. Aceste teste sunt validate de echipa profesorului Cercel, se pot obţine informaţii cu privire la posibila infectare a persoanei care este testată”, a declarat Gabriela Firea.

Gabriela Firea spune că testarea pe scară largă la nivelul Capitalei va începe săptămâna viitoare.

”Am înţeles de la profesorul Streinu-Cercel că în mijlocul săptămânii viitoare va începe efectiv testarea pe scară largă la nivelul municipiului Bucureşti”, a mai spus Firea, în intervenția telefonică la Digi24, potrivit adevarul.ro.

Gabriela Firea a spus că vor fi testate toate persoanele din București, indiferent dacă locuiesc în Bucureşti fără forme legale.

Citeste si: Nu se vor percepe majorari de intarziere la plata chiriei...

„Nu contează aceste elemente care ţin de cartea de identitate, ci să locuiască în Bucureşti, deci nu sunt excluse persoanele care locuiesc în Bucureşti, dar nu au domiciliul”, a mai spus Primarul Capitalei.