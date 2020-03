Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, a explicat la Digi24 că acesta este un proiect-pilot și că vor urma și celelalte orașe, scopul fiind verificarea amplorii infectării aglomerărilor urbane.

„Începem de săptămâna viitoare, cu personalul medical, pacienții, apoi vom trece la testarea populației, cu fiecare cartier în parte”, a spus Nelu Tătaru.

Acesta a mai adăugat că mai întâi va fi testată populația în vârstă și persoanele vulnerabile.

„Este un proiect prin care se urmărește testarea tuturor aglomerărilor urbane. În București este cea mai mare aglomerare urbană și rămâne a fi testată, etapizat, toată populația. S-au mai primit 15 real-time PCR-uri, care vor fi montate, vor fi dotate cu specialiștii de rigoare și se vor face aceste testări etapizat pentru toată populația Bucureștiului, aleasa primă aglomerare urbană. Vor urma și celelalte orașe, Bucureștiul fiind oarecum un proiect-pilot în acest moment pentru a putea evalua starea de infectare a unui oraș”, a declarat Nelu Tătaru la Digi24.

Citeste si: Un copil a fost găsit lângă cadavrul mamei care murise din cauza...

Cum va fi posibilă testarea tuturor bucureștenilor

Ministrul Sănătății, Victor Costache, a anunțat într-un interviu acordat pentru Știrile ProTV și citat de Mediafax că dorește implementarea unui program de testare similar celui din Coreea de Sud.

"Am avizat un parteneriat şi un program care va demara rapid. Vrem să se testeze toată populaţia Bucureştiului printr-o serie de echipe care vor merge door to door (din uşă în uşă- n.red.), după modelul Coreei de Sud. Este foarte important să facem milioane de teste. Până la sfârşitul săptămânii, vom avea încă 200.000 de teste. Am pornit cu un singur centru de testare în ianuarie şi acum avem cel puţin 20 şi vrem să avem 1-2 la nivel judeţean”, a declarat ministrul Sănătăţii, Victor Costache.

Cum va putea fi realizat acest plan când în momentul de față România are o capacitate de testare de 1.500 de teste pe zi? Premierul României, Ludovic Orban a anunțat că se intenționează să se ajungă în curând la 2.500 de teste pe zi, dar și acest număr este mic pentru ca testarea întregii populații a Bucureștiului să se petreacă într-un timp rezonabil.

Nelu Tătaru este optimist și susține că capacitate de testare crește în fiecare zi.

Citeste si: Orban: ”Îl propun ministru al Sănătății pe Nelu Tătaru”

"Capacitatea (de testare - n.r.) se mărește săptămânal, având în vedere că am cerut tuturor spitalelor să-și achiziționeze pe fondurile Ministerului Sănătății acest real-time PCR. Rămâne în această perioadă să fie instruit și personalul, pentru că e nevoie de un personal instruit special pentru aceste testări."