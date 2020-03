Doua femei din Alba Iulia au fost gasite marti, 24 martie, decedate in locuintele proprii. Acestea locuiau singure. In amble cazuri, femeile au fost gasite dupa ce pompierii au deblocat usile apartamentelor in care locuiau.

Prima interventie a avut loc in jurul orei 10:50, pe strada Vasile Alecsandri din Alba Iulia, unde o femeie in varsta de aproximativ 77 de ani a fost gasita decedata in locuinta. Dupa aproape o ora, pompierii din Alba Iulia au intervenit pentru a debloca usa unei locuinte aflata pe strada Vasile Goldis. In locuinta a fost gasita o femeie in varsta de 72 de ani, care era, de asemenea, decedata. "La ambele adrese la care s-a intervenit pentru deblocare, persoanele gasite prezentau lividitasi cadaverice. Cauza mortii va fi stabilita ulterior de organele abilitate. Legat de coronavirus persoanele decedate nu intra pe definitia de caz", au declarat reprezentantii ISU Alba.

Te-ar putea interesa si: