In timpul crizei create de coronavirus, politistii au efectuat mai multe controale in Ilfov, Prahova, Arges si Bucuresti, pe linia comercializarii dezinfectantilor medicali. In urma controalelor, politistii au intocmit 3 dosare penale, dupa ce au descoperit ca au fost scoase la vanzare sticle de spirt medicinal, in care erau, de fapt, lichid de parbriz si diluant.

Comunicatul integral al Politiei Romane:

"In aceasta perioada, Politia Romana a intensificat activitatile de prevenire, descoperire si de combatere a ilegalitatilor economice specifice. O actiune de amploare au desfasurat politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Prahova, Arges si Ilfov, in ultimele 2 zile, pe linia comercializarii dezinfectantilor medicali.

Au fost inregistrate 3 dosare penale in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala (fapta prevazuta de art. 9, alin. 1, lit. b) si de falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse (fapta prevazuta de art. 357 alin. 1 C.p.).

Astfel, in cooperare cu politisti de combatere a criminalitatii organizate din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, Ploiesti si Pitesti, s-a actionat pentru identificarea si stabilirea legalitatii operatiunilor de comercializare desfasurate de mai multe persoane fizice si juridice din Bucuresti si a judetele Prahova, Arges si Ilfov.

Citeste si: Politia Romana: "Este o perioada favorabila pentru fake-news"

In urma actiunilor desfasurate de politistii din Prahova, Arges, Ilfov, au fost indisponibilizate 2.892 de recipiente alcool sanitar (a cate 500 ml) despre care exista suspiciunea ca nu reprezinta in realitate un produs sanitar, intrucat datele mentionate pe eticheta nu corespund realitatii. Totodata, produsul nu are un miros specific spirtului medicinal sau unui alcool sanitar, ci emana un miros puternic asemanator diluantului, existand astfel riscul de a pune in pericol sanatatea consumatorilor.

De asemenea, au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor Legii 12/1990 si OUG 28/1999, in valoare totala de 15.000 de lei.

In continuarea investigatiilor, in aceasta dimineata, 24 martie a.c., Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J. Prahova, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, a verificat legalitatea activitatii comerciale a unei societati, la un punct de lucru din Ploiesti.

Politistii au mai efectuat 3 perchezitii, in comuna Filipestii de Targ, judetul Prahova, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni de falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse.

Citeste si: Marcel Vela: MAI a finalizat ancheta in cazul Caracal

Astfel, au mai fost descoperite mai multe pet-uri avand aplicate eticheta cu inscriptia ,,Alcool sanitar – dezinfectant pentru uz extern”, despre care exista suspiciunea ca nu reprezinta in realitate un produs sanitar, neavand miros specific.

De la locatiile vizate au fost ridicate bunuri ce par a fi falsificate sau substituite, precum si produse folosite la prepararea acestora, respectiv 40 de sticle a cate 500 ml etichetate, 13 sticle a cate 500 ml neetichetate si 244 de pet-uri a cate 5 litri cu eticheta specifica solutiei de parbriz. Trei persoane au fost conduse la sediul politiei pentru audieri.

La actiune au participat politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale si jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploiesti".

Citeste si: MAI: Peste 4.100 de permise au fost retinute de politisti in ultima sa

Politistii au facut o postare si pe pagina oficiala de Facebook a Politiei Romane, in care ii avertizeaza pe oameni si ii sfatuieste sa cumpere alcool sanitar doar din farmacii si locatii autorizate.

"Cand te crezi chimist si incerci sa reinventezi spirtul…din lichid de parbriz. Mai multe persoane au incercat sa profite de situatia actuala si s-au apucat sa reproduca alcoolul sanitar din lichid de parbriz, in scopul comercializarii. Colegii nostri au intocmit dosare penale, iar cu aceasta ocazie atragem atentia tuturor: Cumparati doar din farmacii sau locatiile autorizate!", a scris pe Facebook Politia Romana.