Sorin Cimpeanu, presedintele Consiliului National al Rectorilor, a anuntat ca cele trei scenarii, la care lucreaza Ministerule Educatiei, nu implica inghetarea anului scolar.

Cimpeanu spune ca nu exista sanse ca anul scolar sa fie repetat, avand in vedere ca 70% din materie a fost predata pana acum, iar profesorii "au dat dovada de o implicare extraordinara in predarea online", in perioada suspendarii cursurilor.

Sorin Cimpeanu sustine ca cel mai optimist scenariu este acela de a relua cursurile la inceputul lunii mai, iar cel mai pesimist scenariu ar fi ca examenele nationale sa fie date in lunile august si septembrie.

"Se lucreaza la trei scenarii, unul este optimist, ia in considerare reluarea scolii la inceputul lunii mai, iar cel mai putin optimist ia in calcul amanarea examenului pentru finalul clasei a VIII-a, Evaluarea Nationala, care ar putea fi organizat la sfarsitul lunii august. In acest al treilea scenariu, Bacalaureatul ar putea fi la jumatatea lunii septembrie. Deci asta este plaja de la cel mai optimist scenariu, la cel mai pesimist. Niciunul dintre scenarii nu ia in calcul inghetarea sau repetarea anului scolar. Nici nu ar avea cum sa se intample asta in conditiile in care 70% din materie fost ocupata predata", a declarat Sorin Cimpeanu la Realitatea Plus, potrivit edupedu.ro.