Gabriela Firea a declarat ca pe durata starii de urgenta nu se vor percepe majorari de intarziere la plata chiriei locuintelor de la Primaria Capitalei, prin AFI si Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic.

Detalii :

La propunerea Primarului General, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a fost aprobat un proiect care priveste chiriasii din imobilele Administratiei Fondului Imobiliar (AFI).

Astfel, pe perioada starii de urgenta determinate de epidemia COVID-19, nu se vor calcula majorari pentru eventuala plata cu intarziere a chiriei datorate de acestia.

Primarul General, Gabriela Firea: „Amanam fara nicio penalitate plata chiriilor pentru cei care locuiesc in casele sau apartamentele de la AFI. Este o masura normala pe care o luam in aceasta perioada, cand toata lumea are de suferit din cauza pandemiei”.

Totodata, proiectul se refera si la imobilele administrate de Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic si prevede ca nu se vor calcula majorari pentru plata cu intarziere a contravalorii lipsei de folosinta a beneficiarilor dreptului de locatiune pentru aceste categorii de imobile.

Proiectul are ca scop sa sprijine aceasta categorie de chiriasi in depasirea eventualelor dificultati financiare pe care le-ar putea inregistra in aceasta perioada, si prevenirea formarii de noi datorii", a scris Gabriela Firea pe pagina sa oficiala de Facebook.