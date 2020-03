Unii comentatori din spatiul public sugereaza diverse planuri pentru a atenua impactul economic al crizei cauzate de coronavirus.

Criza economica datorata coronavirusului va lovi la nivel global, insa nu toate statele vor fi afectate la fel. Cele mai casitgate vor fi cele cu mai multe resurse, dar si cu planuri mai bune de rezolvare a situatiei.

Romania pare ca ar putea sa nu fie intre aceste state, avand in vedere gafele politice si administrative care inca apar.

Pe fondul acestei situatii, Liviu Antonesei, scriitor si publicist, e de parere ca o solutie ar putea fi rechizitionarea imediata a unor proprietati de la Biserica Ortodoxa Romana. Acestea ar urma sa fie nationalizate dupa ce trece pandemia.

Autorul considera ca BOR nu va avea deschidere proprie catre a face donatii statului, asa ca trebuie ca statul sa procedeze in forta. O justificare pentru aceste rechizitionari si nationalizari ar putea fi faptul ca multe proprietati dobandite de BOR au fost primite fie ilegal, fie la marginea legii, datorita interventiilor politice ale decidentilor din vremurile respective.

"In fine, un mare noroc al nostru este faptul ca BOR a acumulat o avere uriasa! Nu era mica nici pe vremea comunistilor, dar acum a devenit cea mai mare corporatie din Romania. Pentru contributia directa la propagarea epidemiei, BOR va trebui sa plateasca. Cei vinovati direct de aceste fapte reprobabile, dar si cei care i-au incurajat, nu i-au impiedicat, au inchis ochii etc. vor trebui sa raspunda in fata justitiei pamintesti, pina va veni vremea celei din ceruri. Miile de cazuri de contaminare, sutele de morti – e varianta optimista -, care vor surveni in urma evenimentelor spectacol – marsuri, procesiuni, slujbe, impartasiri fara respectarea regulilor minime de igiena etc. – sint usor de documentat, nu doar pentru ca avem filme, marturii si fotografii, ci si pentru ca experienta altor tari, mai avansate in molima!, ne arata ca traseul epidemiologic poate fi stabilit cu exactitate", afirma Liviu Antonesei cu privire la vina Bisericii in raspandirea pandemiei.

Acesta e de parere ca BOR nu va face donatii importante de bunavoie, astfel ca statul va trebui sa faca exproprieri: "Dar plata in ordine juridica si morala e ceva, cea in fata lui Dumnezeu e altceva si cu totul altceva este plata in resurse pentru refacerea tarii. Cum nu ma astept ca BOR sa procedeze la donatii uriase, cum a procedat biserica din Grecia la vremea marii lor crize, va trebui procedat la o expropiere in interes national. Mai ales ca o buna parte a acestei avutii a fost obtinuta in marginea legii sau de-a dreptul ilegal, datorita slabiciunii statului – si a lacomiei unor reprezentanti ai acestuia, care ar trebui in sfirsit anchetati – si prin bunavointa Justitiei."

"Cele potrivite ar trebui rechizitionate pe durata pandemiei, apoi recuperate in termeni legali, inclusiv prin nationalizare. Proprietatea este sacra si inviolabila deigur, nu insa si cea obtinuta prin incalcare legii", mai spune scriitorul, citat de stiripesurse.ro.

Acesta nu uita sa puncteze si faptul ca actuala clasa politica ar putea disparea in urma crizei care se desfasoara: "Aceste masuri nu pot fi luate de actualii guvernanti, nici de actuala clasa politica in intregul sau care, cum sper, va fi maturata de cele doua crize. Sigur ca vor avea un ragaz, macar pina la finele pandemiei, ca inteleg despre ce este vorba, deci inclusiv ca stau sub amenintarea disolutiei. Nu-mi fac iluzii, dar nu prea schimbi echipa in asemenea imprejurari. Ii vom judeca, din toate punctele de vedere dupa ce trece incercarea asta, pardon razboiul, uitasem ca ei sint niste razboinici, desi am fi avut nevoie de niste minti lucide, ordonate, capabile sa ia decizii rapide, adesea instant! Sigur ca nu sint in stare, dar vom vedea la sfirsit ce facem cu ei. Stim un lucru si mai greu, sa gasim ce sa punem in loc…”