Dan Barna, presedintele USR, considera ca persoanele in varsta trebuie sa aiba prioritate la magazine in primele ore ale diminetii. Acesta a facut o propunere catre Guvern prin care magazinele sa aloce primele doua ore din zi servirii exclusiv a persoanelor peste 65 de ani.

"Este esential sa ne concentram atentia asupra celor mai vulnerabili dintre noi. Expertii in sanatate publica ne-au spus in repetate randuri ca in aceasta categorie intra in primul rand parintii si bunicii nostri.

De aceea am trimis mai devreme catre premier si catre Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta sugestia impunerii unei reglementari care sa prevada ca magazinele vor avea prima ora sau primele doua ore din zi rezervate exclusiv persoanelor peste 65 de ani.

E o masura simpla, nu presupune niciun cost suplimentar si care a fost deja implementata in state care au inceput mai devreme lupta cu pandemia.

Premierul a primit mesajul meu si sper ca va tine cont de el.

Pana atunci insa, vreau sa transmit intreg respectul si recunostinta mea retelelor de voluntari care s-au organizat pentru a face cumparaturi pentru persoanele care nu se pot deplasa de la domiciliu. Aceasta e Romania reala, o tara de oameni care nu uita niciodata ca sunt oameni", a spus liderul USR intr-un mesaj postat pe pagina sa oficiala de Facebook.