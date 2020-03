Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca scenariul inghetarii anului scolar nu este luat in calcul, declaratia sa venind dupa cea a Ralucai Turcan, care a anuntat ca exista trei scenarii in ceea ce priveste anul scolar in curs, unul dintre ele fiind repetarea lui.

"In ceea ce-i priveste pe elevii care trebuie sa sustina examenele de Evaluare Nationala, Bacalaureat sau studentii care trebuie sa isi sustina licenta, MEC va prezenta saptamana aceasta variantele posibile pe care le ia in calcul in situatia in care se va prelungi aceasta stare de urgenta", a spus Monica Anisie.

Ministrul Educatiei sustine ca este exclusa varianta anularii examenelor de Bacalaureat si Evaluare Nationala.

"Nu luam in calcul sa amanam examenele cu un an", a mai spus Monica Anisie.

Anisie a vorbit si despre declaratia data de vicepremierul Raluca Turcan, sustinand ca aceasta a facut referire la scenariile care se iau in calcul in UE, dar nu si in Romania.

Citeste si: Anisie, apel la calm: "Nu se pune problema inghetarii anului scolar"

"Doamna vicepremier a facut referire la astfel de scenarii care si in statele UE se iau in calcul. Asa cum am declarat si pana acum, scenariul acesta al inghetarii anului scolar nu este luat in calcul. Ministerul Educatiei se preocupa de modul in care elevii isi continua invatarea de acasa si obiectivul MEC este ca niciunul dintre elevi, studenti sau profesori sa nu aiba de suferit", a spus ministrul, potrivit edupedu.ro.

Monica Anisie a transmis din nou, pe aceasta cale, parintilor si elevilor sa stea in casa: "Ii rog sa stea in casa si sa continue invatarea de acasa. Parintii sa nu-i mai scoata pe copii afara. Sa arate ca le pasa si sa continue invatarea de acasa!".