Florian Bodog, fostul ministru al Sanatatii, a solicitat Guvernului sa modifice contractul cadru in asa fel incat medicii de familie sa poata elibera prescriptii electronice, iar pacientii sa nu mai fie nevoiti sa mearga fizic la cabinet.

"Cer Guvernului PNL sa adopte de URGENTA o hotarare pentru modificarea contractului cadru, astfel incat medicii de familie sa poata face prescriptii electronice fara obligativitatea consultului pacientilor in persoana!

In aceasta perioada de criza grava in domeniul Sanatatii, aduc aminte Guvernului PNL ca este obligat sa ia masuri REALE pentru a-i proteja in primul rand pe cei care se afla in prima linie a luptei impotriva virusului ucigas! Ma refer la personalul medical si, desigur, la medicii de familie, cu care autoritatile statului ne recomanda sa luam legatura in caz de nevoie si inainte de orice.

De asemenea, parintii si bunicii nostri, persoanele in varsta, vulnerabile, sau bolnavii cronici, au nevoie de ajutor si de protectie ACUM! Daca ii vor obliga mai departe pe bolnavii cronici, sau pe cei in varsta, sa mearga la medicul de familie ii vor expune la riscuri inutile atat pe ei, cat si pe medici! Luati masuri reale, acum, domnule Orban!", a subliniat oficialul.