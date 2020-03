Vremea in Bucuresti va fi destul de rea in zilele urmatoare, insa asta ar putea sa te motiveze sa stai acasa.

In Bucuresti, vremea va fi deosebit de rece in urmatoarele zile, mai ales in contrast cu zilele care tocmai au trecut, indeosebi cea de sambata. Atunci, multa lume a mers in parcuri si in padure, ignorand indrumarile autoritatilor, de a sta acasa.

Meteorologii de la ANM anunta ca, intre 23 si 25 martie, vor aparea precipitatii sub forma de ninsoare in Bucuresti.

Vremea va fi mult mai rece decat normalul perioadei de final de martie. Maximele vor ajunge la valori de 2-4 grade Celsius, in vreme ce minimele vor cobori pana la -2 grade Celsius, arata mediafax.ro.

Ocazional, vor aparea precipitatii. Luni, acestea vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Ulterior, doar va ninge.

Se va depune si un strat de zapada in Capitala, acesta urmand sa aiba o grosime cuprinsa intre 8 si 14 centimetri.

Nici vantul nu se lasa mai prejos, astfel ca va sufla alert, cu intensificari de pana la 55 - 65 kilometri pe ora.

Asadar, vremea din Capitala te indruma sa stai in casa, asa ca fa-o.